Dropbox dévoile une série de nouveautés

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Dropbox, dévoile aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités en matière de sécurité, d’organisation et de partage des contenus qui offrent aux équipes le contrôle, la flexibilité et la rapidité nécessaires pour travailler où qu’elles se trouvent.

Dropbox dévoile de nouvelles fonctionnalités en matière de sécurité, d’organisation et de partage des contenus qui offrent aux équipes le contrôle, la flexibilité et la rapidité nécessaires pour travailler où qu’elles se trouvent.

Dans un contexte où les équipes travaillent de plus en plus de manière dispersée, sur plusieurs fuseaux horaires, voire même entre structures différentes au sein d’un écosystème élargi ; les outils facilitant la collaboration n’ont jamais été aussi essentiels. S’inspirant des enseignements tirés de Virtual First (la stratégie de Dropbox pour le travail à distance), ces outils ont été conçus pour aider les équipes à travailler rapidement et efficacement, le tout directement depuis Dropbox.

« Nos dernières nouveautés produit ont pour objectif de permettre aux équipes d’y voir plus clair dans leurs flux de travail et de se concentrer sur leurs tâches prioritaires », explique Drew Houston, cofondateur et directeur général de Dropbox.« Avec la généralisation du travail à distance, Dropbox est une solution facile d’utilisation et fiable qui permet d’organiser les contenus et de collaborer, quels que soient l’heure et le lieu. De plus, les dernières évolutions en matière d’IA et de Machine Learning permettent d’automatiser les tâches administratives, d’accroître la productivité et de prioriser les tâches à forte valeur ajoutée. Nous sommes au début d’une période décisive marquée par l’IA et nous avons hâte de connaître la suite. »

– Le chiffrement de bout en bout offre aux entreprises un niveau de protection supplémentaire des fichiers, de sorte que seules les personnes concernées peuvent y accéder.

– Des intégrations avec Microsoft Teams et les solutions Co-Authoring et Copilot aident les équipes à collaborer plus facilement sur les contenus stockés dans Dropbox.

– Les nouvelles fonctionnalités de Dropbox Replay accélèrent le partage, les processus de validation et la finalisation de projets multimédias.

– Le dernier né de la suite Dropbox, DocSend Advanced Data Rooms optimise l’exécution des transactions de bout en bout.