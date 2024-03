HP lance les premiers PC professionnels à protéger les firmwares contre les piratages informatiques quantiques

mars 2024 par Marc Jacob

Le développement d’ordinateurs quantiques capables de cracker la cryptographie asymétrique est un risque de plus en plus plausible dont les conséquences pourraient être destructrices. Dans le cadre de la conférence HP Amplify Partner 2024, HP présente les PC professionnels capables de protéger les firmwares contre les piratages informatiques quantiques (1) . Avec sa nouvelle version de la puce Endpoint Security Controller (ESC) (2) HP assure la gestion et la protection des données sensibles face à la menace quantique.