EasyVista ajoute un nouveau module d’inventaire automatique, EV Discovery, à sa plateforme

mars 2024 par Marc Jacob

Les précédentes mises à jour effectuées en 2023 comprenaient notamment des fonctionnalités autour de la gestion des XLA, de l’intelligence artificielle (AIOps) avec un système de prédictions des pannes et de recommandations de seuils de supervision, l’intégration avec le service de messagerie WhatsApp, de nouveaux rapports PowerBI, une nouvelle interface utilisateur, et bien plus encore.

La version 2024.1 de la plateforme EasyVista améliore l’accessibilité, la découverte automatisée des actifs informatiques et des fonctionnalités d’IA afin de proposer des recommandations et automatisations aux équipes IT. La feuille de route Discovery & Dependency Mapping (DDM) d’EV Discovery va permettre aux utilisateurs d’avoir une vue à 360 degrés de leur environnement informatique, d’automatiser la gestion des actifs et des configurations et de disposer d’un audit trail toujours à jour, améliorant ainsi la traçabilité et l’efficacité opérationnelle.

EV Pepper AI, la couche IA de la plateforme EasyVista, va aider les utilisateurs à analyser et qualifier des cas d’utilisation spécifiques. Pepper AI fournit notamment des fonctionnalités d’IA prêtes à l’emploi et intégrées directement dans diverses fonctionnalités, champs et workflows pour résoudre automatiquement les incidents. Par exemple, le résumé de texte par l’IA suggère un titre pour le sujet d’un incident. Dans les versions ultérieures, Pepper AI fournira des fonctionnalités d’IA supplémentaires dans EV Observe, EV Reach et les futurs produits de la gamme.

La version 2024.1 est le fruit de l’engagement constant d’EasyVista pour utiliser des technologies de pointe telles que l’IA et concevoir des applications de gestion permettant de simplifier les processus informatiques. Ces dernières nouvelles mises à jour améliorent encore davantage les solutions ITSM d’EasyVista pour permettre aux professionnels de l’informatique de résoudre les incidents plus rapidement, réduire les temps d’arrêt et anticiper les problèmes de manière proactive et prédictive grâce aux fonctionnalités de monitoring et de visibilité sur les actifs IT.