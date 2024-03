Le projet de portefeuille numérique SOTERIA, mené par IDnow, entre dans sa phase pilote

mars 2024 par Marc Jacob

Trois cas d’usage seront testés dans trois pays de l’UE : vote électronique, examen en ligne, et e-santé

Lancé en octobre 2021, Le projet de recherche SOTERIA, développé par IDnow et les autres partenaires du projet, approche de sa phase finale de test à l’échelle pilote de la solution de portefeuille numérique. Le portefeuille d’identité numérique sera intégré dans les plateformes de SCYTL, IPCenter et Biobizkaia Health Research Institute, respectivement en Roumanie (avec le soutien de l’association INFOCONS), en Autriche et en Espagne, pour des applications dans les domaines du vote électronique, de l’examen en ligne et de l’e-santé.

Ce mois-ci, les trois pilotes débuteront par des tests impliquant 900 citoyens de chacun des trois pays participants, l’Autriche, la Roumanie et l’Espagne. Dans les cas du vote électronique et de l’examen en ligne, les participants s’authentifieront via l’application SOTERIA après avoir créés leurs comptes et procédés à la vérification d’identité, qu’IDnow fournit via des méthodes éprouvées. Cette phase comprend plusieurs nouveaux contrôles de sécurité développés dans le cadre du projet, renforçant ainsi la capacité de détection de la fraude de la solution. Ensuite, les citoyens procèderont au vote ou à l’examen et auront le choix d’ajouter leur reçu de vote ou résultat d’examen à leur portefeuille. Dans le cadre du pilote e-santé, les citoyens auront la possibilité d’ajouter leurs données de santé à leur portefeuille, tout en choisissant le type de données et de documents qu’ils souhaitent stocker. Ils pourront ainsi avoir toutes les informations importantes relatives à leur santé à portée de main.

Ainsi, les 2 700 citoyens testeront d’une part le processus d’authentification et l’accès à un service en ligne à l’aide d’une identité numérique, et d’autre part, la capacité du portefeuille à stocker des documents et des attributs (par exemple, un reçu de vote électronique, des résultats d’examen en ligne, ou des données d’e-santé) sous la forme d’attributs vérifiés.

Les retours des citoyens seront collectés et analysés par AUDENCIA, et utilisés pour améliorer la plateforme de réglementation européenne eIDAS 2.0 (identification électronique, authentification et services de confiance).