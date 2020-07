e-shelter security GmbH atteint ses objectifs de datacentres hautement sécurisés grace auxsolutions SMACS de FASTCOM

juillet 2020 par Marc Jacob

e-shelter security GmbH sécurise les infrastructures critiques. Les flux de personnes et de matériel sont automatiquement sécurisés par les solutions SMACS de FASTCOM et répondent ainsi aux normes de sécurité les plus strictes. Les solutions SMACS assurent la sécurité tout en permettant une certaine flexibilité.

FASTCOM Technology SA sécurise les infrastructures critiques avec e-shelter security GmbH.

Le Client : e-shelter security GmbH sécurise les infrastructures critiques depuis plus de 15 ans et propose à ses clients des solutions globales intégrées qui combinent sécurité physique, cybersécurité et numérisation. La gamme de services d’e-shelter security couvre le conseil, la planification, la construction et la mise en service de systèmes de sécurité.

Le Défi : Les concepts de sécurité pour les infrastructures critiques doivent répondre aux normes les plus élevées tout en sécurisant tous les flux de personnes et de matériaux. L’accès doit être rapide et pratique pour les employés, les clients et les visiteurs autorisés, mais impossible pour les personnes non autorisées. Le transport de bagages et de matériel doit être possible à la fois séparément de et en combinaison de l’accès simultané des personnes. Des processus de sécurité standardisés et flexibles doivent cibler les infrastructures critiques telles que les centres de données et sécuriser les opérations de manière fiable.

La Solution : Afin de sécuriser de manière optimale les flux de personnes et de matériel, les systèmes SMACS Flex et SMACS Mat sont mis en œuvre. Cela permet de sécuriser les flux de personnes et de matériel dans des sas à deux ou plus de portes, avec des efforts de construction minimes pour les incorporer dans l’infrastructure existante. Les personnes à mobilité réduite sont intégrées de manière transparente. Le SMACS peut gérer des sas de plus de 15m2. Des modes spéciaux (mode nettoyage, mode VIP, mode sortie de secours, etc.) sont disponibles.