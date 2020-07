Toshiba offre un stockage sécurisé à une œuvre caritative ougandaise pour les enfants

juillet 2020 par Rainer W. Kaese, Senior Manager, Storage Products Division Toshiba Electronics Europe GmbH

Beaucoup d’entre nous ont la chance d’avoir accès à une éducation gratuite au quotidien. Mais une grande partie des citoyens du monde ne bénéficient d’aucune éducation. Et souvent si cette dernière est possible dans ces pays, elle a un coût. Les familles sont donc confrontées à un choix ; non pas celui de savoir s’il faut envoyer les enfants à l’école, mais celui de savoir lequel de leurs enfants envoyer.

L’organisme de bienfaisance Abaana a été créé en 1998. Son nom signifie « enfants » dans l’un des dialectes de cette nation ougandaise d’Afrique de l’Est. Environ deux millions d’enfants ne fréquentent pas du tout l’école et cinq autres millions suivent une scolarité dans des écoles qui ne sont guère plus que des structures temporaires. Ainsi, l’une des principales priorités de l’organisme de bienfaisance est d’améliorer l’éducation en construisant des écoles.

Chaque projet scolaire commence par l’environnement éducatif. À titre d’exemple, l’école primaire Arise & Shine de Pallisa, dans l’est de l’Ouganda, partageait auparavant un bâtiment avec une église locale. Cela ressemblait plus à un abri anti-aérien qu’à un bâtiment éducatif. Grâce à un investissement de 40 000 £, les enfants ont désormais accès à un établissement dédié. Le bâtiment, en béton, est conçu non seulement pour répondre aux normes du gouvernement local mais aussi pour les surpasser. L’hygiène est un autre aspect de chaque projet scolaire, avec des installations sanitaires et des puits appropriés fournissant une eau propre et salubre. Ces projets sont soutenus par des projets d’eau financés séparément.

Une partie importante du travail d’Abaana consiste à tenir les donateurs informés des projets dans lesquels ils ont investi. Par conséquent, l’équipe en Ouganda doit pouvoir accéder à une bibliothèque croissante d’histoires, de matériel visuel et de présentations. En raison des limitations de l’infrastructure, une approche cloud pure qui rend les données accessibles en déplacement n’est pas une approche viable. Un autre défi est la taille des fichiers, en constante augmentation. Car des images de résolution toujours plus élevée sont ajoutées à la bibliothèque, ce qui rend les temps de téléchargement encore plus longs. L’équipe fonctionnant grâce à des contributions caritatives et à des bénévoles, l’organisation avait besoin d’une solution de stockage de données facile à entretenir et à administrer sans une équipe informatique professionnelle dédiée.

La solution existante était basée sur un ordinateur de bureau Windows vieillissant associé à une combinaison de services cloud pour fournir un accès local et hors site aux données. Cependant, sans un professionnel de l’informatique disponible pour administrer la configuration, fournir des connexions et configurer des partages de fichiers, le défi était constant et faisait perdre un temps précieux qui aurait pu être alloué à d’autres tâches plus importantes. De plus, l’ordinateur de bureau avait besoin de sa propre souris, d’un écran et d’un clavier, le tout dans un bureau déjà exigu, et était gourmand en énergie et bruyant.

Après avoir examiné diverses approches, il a été décidé d’investir dans une plate-forme de stockage en réseau (NAS). La gamme Synology de solutions NAS semblait être un choix idéal. Leur consommation électrique était faible et le volume du logement était plus adapté à l’espace disponible. De plus, la plateforme entière pourrait être administrée via une interface Web, soit localement, soit, si nécessaire, à distance. La large gamme d’applications gratuites a également permis d’ajouter une gamme de capacités de stockage et de services en cas de besoin pour répondre à l’évolution des demandes et des exigences.

L’appareil choisi était un DS418 quad core avec quatre baies adaptées à une utilisation avec des disques SATA 3,5 ”et 2,5”. Le stockage du système a été offert par Toshiba Electronics Europe GmbH sous la forme de quatre disques durs NAS N300 3,5 pouces 4 To (N300). Conçu pour les charges de travail et les défis spécifiques des systèmes NAS, le N300 est une solution haute fiabilité ciblant un fonctionnement 24H/24 et 7j/ 7. Bénéficiant d’une garantie limitée de trois ans, ce modèle peut facilement atteindre des charges de travail de 180 To/an. Une mémoire tampon intégrée de 128 Mo aide à optimiser les accès aux données, même lorsque plusieurs utilisateurs accèdent au stockage dans une configuration RAID. Ils intègrent également plusieurs capteurs RV, dont les données sont utilisées pour compenser les vibrations de rotation qui pourraient provoquer des vibrations de choc dans d’autres lecteurs à proximité, tels que ceux issus de la configuration à plusieurs baies du DS418.

L’équipe Abaana possède désormais non seulement une solution de stockage compacte hautement fiable et à faible consommation d’énergie, mais bénéficie également d’une gamme de fonctionnalités qui n’avaient pas été envisagées auparavant. L’implémentation RAID a notamment apporté la tranquillité d’esprit nécessaire, garantissant que les données sensibles soient sécurisées et que la continuité des activités soit assurée. Le tout en quadruplant simultanément leur capacité de stockage disponible. Avec une capacité de stockage basée sur le cloud, il n’est pas nécessaire de passer du temps à configurer et à administrer les connexions VPN pour les utilisateurs. « L’ancienne configuration du serveur générait beaucoup de bruit en raison du fonctionnement du ventilateur de refroidissement », explique Scott Baxter, PDG d’Abaana. « Avec notre nouvelle solution NAS RAID, les disques Toshiba sont incroyablement silencieux lors de leur rotation, ce qui fait du DS418 un périphérique agréable lorsqu’il est actif. »