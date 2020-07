Skyscanner adopte PRTG Network Monitor de Paessler

juillet 2020 par Marc Jacob

Paessler AG, le spécialiste de la supervision, annonce que la société de voyages Skyscanner utilise la solution PRTG Network Monitor pour assurer un service fiable et performant à ses clients, partenaires et collaborateurs. Un déploiement effectué au bon moment, avant la crise de la Covid-19, permettant à l’entreprise d’être pleinement opérationnelle au moment de la réouverture de la saison estivale et de certaines lignes internationales.

Skyscanner est un site web et une application mobile permettant de rechercher des voyages dans le monde entier en comparant les prix. Il propose à ses utilisateurs de planifier et réserver des voyages à partir de millions d’options, qu’il s’agisse de vols, d’hôtels ou de locations de voitures. Le succès du site repose sur sa technologie propriétaire et pionnière de ce secteur, opérée par ses collaborateurs issus de plus de 50 nationalités différentes.

Le besoin de Skyscanner : superviser le réseau interne de façon simple et accessible

Avec une activité exclusivement en ligne, Skyscanner doit offrir un service fiable et constant à ses clients et ses partenaires. Et cela ne peut se faire sans un réseau interne stable et solide. Pour s’assurer également que ses collaborateurs puissent travailler sans friction, Skyscanner s’appuie sur des informations en temps réel sur les performances de son réseau. La supervision des systèmes a ainsi un rôle essentiel à jouer pour maintenir la technologie opérationnelle et éviter les interruptions de réseau.

Skyscanner s’est toutefois rendu compte que la solution de supervision qu’elle utilisait par le passé était trop coûteuse en termes de support global. La solution était en effet trop complexe à utiliser, nécessitant beaucoup de connaissances approfondies de la part de la personne travaillant avec le logiciel, limitant ainsi le nombre de collaborateurs pouvant l’exploiter. De plus, Skyscanner étant une entreprise reposant entièrement sur le cloud, ce fournisseur de solutions n’était pas en mesure de répondre à ses besoins, à savoir la capacité à configurer des capteurs en s’adaptant rapidement aux changements d’infrastructure de réseau interne.

Le choix de PRTG : automatiser pour gagner du temps

Skyscanner a cherché une solution capable d’automatiser la supervision quotidienne des systèmes, afin de créer des conditions de travail sans friction pour l’équipe. C’est exactement ce que PRTG de Paessler offrait pour l’entreprise. Skyscanner utilise actuellement plus de 6000 capteurs en s’appuyant sur l’offre PRTG XL1, ce nombre pouvant varier tous les jours étant donné la flexibilité d’ajouter ou de supprimer des capteurs. Skyscanner a choisi PRTG car la solution libère l’équipe de devoir tout superviser elle-même. Les capteurs peuvent être déployés facilement pour superviser tous les switchs et alerter l’équipe des problèmes potentiels lorsqu’ils surviennent. Des fonctions d’autant plus importantes que Skyscanner ne dispose pas d’une équipe IT classique en interne. Suite à l’intégration de PRTG à AWS, à l’aide de CloudFormation et de PowerShell pour l’automatisation, Skyscanner décide alors d’évaluer l’expérience utilisateur dans tous les services de chacun de ses bureaux.

Les bénéfices sur l’activité : optimiser le quotidien et anticiper les incidents

Grâce à la mise en œuvre de PRTG, Skyscanner peut désormais collecter des données sur les performances du réseau, suivre son utilisation et observer quelles routes il emprunte, le tout en temps réel. Avec PRTG, la société de voyages a réduit le temps consacré à la supervision réseau d’une demi-journée à seulement 20 minutes, grâce à la possibilité de répliquer les capteurs et d’automatiser les tâches. L’entreprise a ainsi pu améliorer les conditions générales de travail de ses collaborateurs sur le réseau interne. Skyscanner a également pu automatiser sa capacité à prédire et anticiper les problèmes potentiels, ce qui était nécessaire en l’absence de service IT traditionnel.

Par ailleurs, l’équipe réseau de Skyscanner a amélioré sa relation avec les autres collaborateurs. PRTG garantit en effet que les dernières informations système sont toujours enregistrées et accessibles. Et si quelque chose empêche les partenaires d’accéder aux données critiques, PRTG le signalera.

Skyscanner a remporté de nombreuses petites victoires en interne grâce à PRTG, la solution étant capable de montrer que les mesures prises par les capteurs montaient et descendaient de manière prévisible. Les scénarios des capteurs surveillés ont permis à l’équipe de se préparer à l’avance pour chaque éventualité.