Docaposte lance une offre de cybersécurité pour les PME, TPE, ETI, des collectivités territoriales et des établissements de santé

mars 2024 par Marc Jacob

A l’occasion du Forum InCyber, Docaposte, filiale numérique du groupe La Poste, annonce le lancement de la première offre « clé en main » de cybersécurité, adaptée aux besoins et aux moyens des TPE, PME, ETI et collectivités territoriales et des établissements de santé. Répondant aux attentes d’accompagnement mises en lumière par le Baromètre de la cybersécurité 2023 de Docaposte et Cyblex Consulting , elle regroupe l’intégralité des solutions de prévention, de protection et de réaction en matière de cybersécurité mises à disposition via un interlocuteur unique. Pour proposer cette offre unique sur le marché et simple d’accès, Docaposte s’appuie sur son savoir-faire en conseil et une collaboration avec un écosystème français et européen de 12 entreprises partenaires sélectionnées pour leur expertise. Enfin, un partenariat est noué avec le Campus Cyber pour proposer l’offre de Docaposte aux PME candidates aux évaluations de maturité cyber.

Docaposte lance la 1ère offre globale couvrant l’ensemble des besoins en cybersécurité des TPE, PME, ETI et collectivités locales mais aussi établissements de santé, particulièrement touchés par les cyberattaques.

L’offre intègre toutes les solutions nécessaires pour prévenir les attaques, protéger les systèmes et réseaux, et détecter rapidement les signaux d’alerte pour réagir efficacement.

Cette offre packagée couvre la majeure partie des besoins de tout type d’organisation, d’un point de vue technique et opérationnel, et peut répondre aux enjeux de secteurs particulièrement exposés notamment la santé. Pour aller plus loin, Docaposte travaille par ailleurs à une déclinaison sectorielle spécifique pour les établissements de santé et de soins.

Docaposte a élaboré son offre packagée en assemblant les meilleures solutions du marché, développées par 12 partenaires de confiance .

• Évaluation de la maturité cyber avec Board of Cyber,

• Outils de sensibilisation et de simulation de phishing avec ARSEN et MailinBlack,

• Sauvegarde sécurisée avec Oxibox,

• Outil de détection et de blocage des cyberattaques, avec supervision, avec HarfangLab et Formind,

• Protection de la messagerie, de la navigation et des applications exposées sur internet avec MailinBlack, Olféo, PSI et UBIKA,

• Gestion des mots de passe avec WALLIX.

Docaposte intègre également deux partenariats privilégiés pour des solutions d’assurance cybersécurité (CNP Assurances et DATTAK) et de réponse à incident (Formind) pour accompagner ses clients dans toutes les situations.

En complément de l’offre packagée, Docaposte propose aux clients qui le souhaitent un service de conseil en cybersécurité, disponible sur demande, afin de les accompagner dans la construction d’un dispositif personnalisé avec des prestations dédiées telles que la définition de plan de continuité d’activité, un audit règlementaire ou la mise à disposition d’un RSSI à temps partagé.

Démocratiser l’accès des entreprises et collectivités aux solutions de cybersécurité

L’offre de cybersécurité lancée par Docaposte s’adresse au plus grand nombre, y compris aux petites et moyennes collectivités locales, aux entreprises sous-traitantes de grands groupes manipulant des données sensibles, ou encore aux petites entreprises souhaitant garantir leur sécurité économique, et/ou ayant des investisseurs demandant une garantie cyber.

Pour simplifier et faciliter l’accès aux actions de cybersécurité, Docaposte se positionne en point d’entrée unique, de l’accompagnement au déploiement des solutions, jusqu’au support à l’utilisation. Docaposte permet ainsi aux organisations de lever les freins qui mènent à un manque de protection de leurs données et de leur SI ou à une protection incomplète. Grâce à son offre de cybersécurité, Docaposte accompagne les entreprises et les collectivités de tous secteurs, y compris les établissements de santé, dans le renforcement de leur cyber-résilience en toute simplicité et en confiance.

Par ailleurs, un partenariat est déjà noué avec le Campus Cyber pour faire profiter les premières PME candidates des évaluations de maturité cyber subventionnées du pack cybersécurité de Docaposte. Ce rapprochement confirme toute la pertinence de l’offre proposée par Docaposte.

La maturité cyber des entreprises françaises évaluée

par le 1er baromètre de la cybersécurité de Docaposte et Cyblex Consulting

Selon le baromètre de la cybersécurité 2023 co-réalisé par Docaposte et Cyblex Consulting, 1 entreprise sur 5 a déjà subi une cyberattaque.

Les TPE, PME, ETI et les collectivités se révèlent des cibles particulièrement vulnérables, souvent du fait d’un manque de temps, de moyens humains et financiers : 78% des TPE accordent en effet un budget annuel inférieur à 10 K€ par an et jamais supérieur à 50 K€ à la cybersécurité.

Elles peuvent par ailleurs rencontrer des difficultés à identifier les solutions adaptées à leur besoin et à leur dimensionnement, alors que près des deux-tiers pourraient basculer à un niveau supérieur avec un bon accompagnement et une priorisation des mesures à mettre en place.