Cellebrite DI Ltd. dévoile sa solution SaaS Endpoint Inspector

mars 2024 par Marc Jacob

Cellebrite DI Ltd. dévoile sa solution SaaS Endpoint Inspector. Ce modèle de livraison amélioré de notre produit Endpoint Inspector leader sur le marché offre aux entreprises clientes et aux fournisseurs de services d’eDiscovery des capacités d’investigation numérique nouvelle génération qui permettent la collecte et l’analyse rationalisées de données provenant de divers appareils distants, le tout dans un cadre unifié, sécurisé et basé sur le consentement.

Grâce à la suite évolutive de solutions SaaS de Cellebrite intégrée à la plateforme Case-to-Closure, les organisations peuvent désormais déployer rapidement une collecte de données à distance de manière transparente et ciblée pour une acquisition plus rapide des informations clés, réduisant ainsi le temps d’accès aux données qui passe de plusieurs jours à quelques minutes. Cela inclut la possibilité pour les examinateurs de récupérer la messagerie Cloud en coopération avec les dépositaires. La solution vient compléter l’offre SaaS Endpoint Mobile Now de Cellebrite basée sur l’utilisation qui permet la collecte de données mobiles dans le secteur privé. Principal fournisseur pour les professionnels de l’eDiscovery, la solution SaaS Endpoint Inspector offre aux organisations une plateforme centralisée pour une visibilité en temps réel des statuts de collecte. Cette efficacité élimine le besoin d’outils multiples ou de suivi manuel dans des feuilles de calcul, tandis que les mises à jour automatiques permettant d’obtenir les nouvelles versions logicielles des appareils atténuent les risques liés aux mises à niveau fréquentes des appareils.

Cellebrite s’engage à être à la pointe de l’industrie non seulement en matière d’innovation technologique, mais aussi en matière de pratiques éthiques. La solution SaaS Endpoint Inspector fonctionne exclusivement dans un cadre basé sur le consentement, ce qui permet de garantir que toutes les activités sont transparentes et autorisées par les propriétaires d’appareils. Cette approche est fondamentale pour nos valeurs et est intégrée dans chaque aspect de notre solution.