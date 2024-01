Data4 se lance dans l’aventure du liquid cooling en partenariat avec OVHcloud

janvier 2024 par Marc Jacob

Le campus de Data4 à Marcoussis répondait aux critères fondamentaux fixés par OVHcloud en termes d’infrastructure. Le leader européen du cloud avait en effet pour objectif de trouver une infrastructure disponible rapidement, avec une très bonne connectivité fibre ainsi que la possibilité d’assurer un raccordement aux points de présence du réseau international d’OVHcloud sur Paris. L’opérateur de data centers choisi devait également être en mesure d’offrir un potentiel d’extension des plateformes d’OVHcloud allant au-delà du cadre initial du projet.

Un engagement commun pour optimiser l’efficacité énergétique et la mesure des impacts environnementaux

Le choix d’OVHcloud s’est porté sur Data4, qui place depuis toujours l’innovation au cœur de son développement. En effet, l’opérateur européen de data centers est engagé dans une démarche résolument durable dès la conception grâce notamment à une analyse du cycle de vie (ACV) approfondie de ses infrastructures pour en évaluer l’impact environnemental avec une approche holistique.

Parmi les autres solutions de pointe qui permettent de tendre vers davantage d’efficacité, le déploiement d’une technologie de liquid cooling - technologie de refroidissement des baies de serveurs avec de l’eau -, apparaît comme l’une des solutions privilégiées. Dans cette logique, l’intégration de la technologie propriétaire de refroidissement à l’eau développée et opérée depuis plus de 20 ans par OVHcloud vient concrétiser cette approche.

En complément, d’autres initiatives prises par Data4 et OVHcloud visent à assurer une totale transparence auprès des clients en ce qui concerne l’impact environnemental des infrastructures et services numériques. Développé par Data4, le Green Dashboard se présente ainsi comme un outil de pilotage intégré dans le portail clients permettant de calculer leur contribution environnementale selon 5 critères : énergie, CO2, eau, terres rares et eutrophisation de l’eau douce. OVHcloud, quant à lui, a récemment dévoilé sa calculatrice carbone pour ses services cloud, qui fournit des informations précises et exhaustives couvrant les scopes 1, 2 et 3, depuis la phase de fabrication jusqu’à l’exploitation de l’infrastructure.

L’interconnexion du leader européen du cloud aux systèmes de refroidissement de Data4 directement sur les boucles d’eau froide permet un gain de l’ordre de 25% sur la consommation électrique par rapport au refroidissement à l’air classique, répondant à l’objectif de réduction de l’empreinte carbone. Enfin, Data4 a mis en place un usage responsable de l’eau au sein de ses infrastructures et affiche un WUE très performant sur son campus de Marcoussis (0,06 l/kWh IT).