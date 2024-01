Mailinblack signe un partenariat commercial avec Interbel

janvier 2024 par Marc Jacob

Acteur en cybersécurité et messagerie électronique, Interbel distribuera en Espagne les solutions de protection de messageries électroniques (Protect), de sensibilisation et de formation à la cybersécurité (Cyber Coach et Cyber Academy) et de gestion des mots de passe (Sikker) de Mailinblack.

Aux côtés d’Interbel, présent depuis près de 26 ans sur le territoire hispanique, Mailinblack entend conquérir ce nouveau marché pour se rapprocher de son objectif de cinq millions d’utilisateurs européens protégés d’ici à 2026.

Ce partenariat avec Interbel est une étape clé dans la croissance de Mailinblack qui souhaite se développer à travers l’Europe en commençant par l’ouest du continent. Grâce à cet accord, l’entreprise verra ses solutions commercialisées par les 2 000 partenaires d’Interbel répartis dans toute l’Espagne.

“Nous sommes particulièrement fiers du lancement de ce partenariat avec Interbel, acteur majeur et reconnu de la cybersécurité en Espagne. Nous partageons une vision et des valeurs communes et nous nous réjouissons de construire ensemble un avenir numérique plus sûr, en commençant par l’Europe”, explique Thomas Kerjean, PDG de Mailinblack.

Si Protect, solution historique de Mailinblack, a récemment soufflé ses vingt bougies, l’entreprise a su la faire évoluer ces dernières années face à la forte augmentation des cyberattaques et à l’évolution rapide des nouvelles technologies. Elle protège aujourd’hui les messageries électroniques de plus de 22 000 organisations et deux millions d’utilisateurs.

Convaincu que la technologie à elle seule ne peut contrer 100 % des cyberattaques, Mailinblack a fortement investi dans la recherche afin de développer des solutions adressant la vulnérabilité première des organisations, l’humain.

Cyber Academy, sa plateforme d’e-learning et Cyber Coach, son simulateur de cyberattaques, permettent de sensibiliser et de former les collaborateurs aux risques cyber et aux bonnes pratiques. La sortie de Sikker, son gestionnaire de mots de passe, le 1er février prochain, vient compléter la gamme de solutions Mailinblack pour se rapprocher d’une protection de l’utilisateur à 360°.