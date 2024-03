Conscio Technologies lance Sensiwave.AI

mars 2024 par Marc Jacob

Depuis sa création, Conscio Technologies a toujours positionné l’innovation au cœur de ses outils et solutions. Cette approche permet à l’éditeur de proposer des expériences utilisateurs uniques pour sensibiliser au mieux les collaborateurs aux bons comportements à adopter pour se protéger des cybermenaces et travailler dans une sphère de confiance. Sensiwave.AI s’inscrit dans cette démarche et révolutionne le secteur de la sensibilisation à la cybersécurité.

Intégrant des technologies d’IA performantes (LLAMA2, Falcon et Mistral), Sensiwave.ai est totalement opérée sur les serveurs de Conscio Technologies. La solution propose une interface de dialogue en langage naturel qui permet aux utilisateurs de trouver des réponses à toutes sortes de questions : « comment dois-je signaler un incident de sécurité ? Qu’est-ce que le phishing (ou tout autre sujet) ? Quelle est la procédure pour envoyer tel ou tel mail ? » Les cas d’usages sont donc multiples.

Dans un souci de complétude et d’adaptation de la solution aux spécificités métiers et organisationnelles de chaque entreprise, Sensiwave.ai peut intégrer rapidement leurs propres règles, informations et documents (DOC, XLS, CSV, TXT, PDF, PPT), mais aussi leurs pages de sites web par exemple.