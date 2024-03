Atempo présente Continuity 3.0

mars 2024 par Marc Jacob

Souvent équipées de solutions inadaptées et disposant de ressources et budgets limités, les TPE/PME représentent une proie facile pour les cybercriminels : selon un rapport de la Commission européenne, 3 attaques sur 4 visent les TPE/PME, et 72 % d’entre elles ne sont pas suffisamment équipées pour une reprise d’activité en cas de sinistre (source Gartner).

Continuity 3.0, une plateforme unifiée et souveraine pour la protection et la restauration des données, sans interruption d’activité

Continuity 3.0 est le résultat de la volonté d’Atempo de fusionner le meilleur de ses technologies labellisées ‘Utilisé par les Armées Françaises’ et ‘France Cybsersecurity’ pour composer Continuity, sa plateforme de protection des données tout en un dédiée aux TPE/PME. Cette nouvelle solution offre une protection complète des données, allant de la sauvegarde et la restauration des données à la reprise d’activité après sinistre permettant aux TPE/PME d’assurer leurs missions et services sans disruption.

Disponible à l’été 2024, la nouvelle version de Continuity, est conçue pour garantir la protection :

• des données des postes de travail

• des applications Microsoft 365

• des environnements virtuels IT Partners

Un déploiement à la carte

La mise en place des sauvegardes se fait rapidement vers une appliance dédiée. La plateforme s’articule autour de trois offres adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise : Continuity Essentielle, Continuity Premium et Continuity Premium+, couvrant ainsi l’intégralité des écosystèmes de données à protéger.

Continuity 3.0, des technologies de sauvegarde jusqu’alors réservées aux grands comptes désormais accessibles aux TPE/PME

En plus de la sauvegarde de l’environnement Microsoft 365, Continuity 3.0 se dote de nouvelles fonctionnalités telles que la déduplication élevée à la source, la sauvegarde en continu des postes de travail et des environnements virtuels, une réplication améliorée, l’authentification forte ainsi que la détection des activités de sauvegarde suspectes. Parmi les autres nouvelles fonctionnalités :

• Continuity Essentielle

Continuity 3.0 enrichit son catalogue d’une offre d’entrée de gamme, Continuity Essentielle, proposant la possibilité de combiner la sauvegarde en continu des postes de travail avec la sauvegarde des applications M365 sur une appliance classique. Cette offre plus abordable répond aux besoins des TPE et petites PME à la recherche d’une solution efficace sans investissement majeur.

• OneClick Restart 3.0

Avec Continuity Premium et Premium+, il est possible de redémarrer instantanément une machine virtuelle avec les données de la dernière sauvegarde, sans avoir recours à un serveur de virtualisation. OneClick Restart est accessible même sans réseau, offrant une reprise immédiate en relançant la machine impactée. Exploitant les fonctionnalités avancées de Tina, la nouvelle version est également compatible avec l’express restart de VMware et fonctionne sans consolidation pour encore plus de performance. OneClick restart 3.0 est disponible avec les offres Continuity Premium et Premium+.

• Nouveau format tour pour l’appliance Premium

Dans la gamme Premium, Continuity 3.0 propose désormais un format tour optionnel pour son appliance. Ces nouvelles appliances, au format ordinateur de bureau, conservent les performances d’une appliance Premium au format rack, et sont faciles à intégrer dans l’environnement informatique des petites entreprises.

• Nouvel Agent pour la Sauvegarde des NAS Synology DSM 7.2.1

Continuity 3.0 inclut un nouvel agent qui facilite la sauvegarde des NAS Synology. Cette fonctionnalité offre une protection efficace contre les pannes matérielles, les erreurs humaines et les cyberattaques, garantissant la sécurité des données, même avec les dernières versions de DSM 7.2.1.