Delinea annonce le cryptage Quantum-Safe pour sécuriser les comptes privilégiés

mars 2024 par Marc Jacob

Selon l’Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures (CISA), « l’informatique quantique offre de nouvelles possibilités intéressantes ; cependant, les conséquences de cette nouvelle technologie comprennent des menaces pour les normes cryptographiques actuelles qui garantissent la confidentialité et l’intégrité des données et soutiennent les éléments clés de la sécurité des réseaux ». L’augmentation des investissements financiers dans la technologie quantique a atteint 2,35 milliards de dollars en 2022, ce qui fait de la perspective d’un ordinateur quantique utilisable plus une réalité potentielle qu’une vision futuriste. Les entreprises sont encouragées à commencer à se préparer à la mise en œuvre de la cryptographie post-quantique et d’une feuille de route de préparation quantique.

Le cryptage à sécurité quantique des informations confidentielles et des informations d’identification dans le coffre-fort SaaS de la société est la dernière innovation avant-gardiste disponible sur la plate-forme Delinea. Cette innovation est un exemple de sécurité utilisable intégrée dans les flux de travail de gestion des accès privilégiés existants, réduisant efficacement les risques associés à l’informatique quantique.

Atténuer le risque d’attaques par contournement du chiffrement

On prévoit que les ordinateurs quantiques auront la capacité de casser de nombreux algorithmes de cryptage actuellement utilisés par les entreprises pour sécuriser les données et les communications sensibles. Le chiffrement à sécurité quantique répond à cette préoccupation en garantissant la sécurité à long terme des données sensibles, des communications gouvernementales, des transactions financières, des dossiers médicaux et d’autres informations critiques. L’intégration du chiffrement à sécurité quantique dans la stratégie de sécurité des comptes à privilèges d’une organisation garantit que les données resteront sécurisées même lorsque les ordinateurs quantiques seront disponibles.

Le cryptage à sécurité quantique de Delinea s’appuie sur l’un des quatre algorithmes asymétriques recommandés par le NIST, CRYSTALS-Kyber, et est conçu pour protéger les secrets les plus sensibles d’une organisation avec le moins d’impact possible pour l’utilisateur. La nouvelle fonction QuantumLock, une mise à niveau de la fonction DoubleLock actuelle, sert de couche de sécurité supplémentaire pour les secrets afin de protéger l’accès, y compris l’accès privilégié pour les administrateurs de la solution PAM. Ce cryptage garantira la protection des données précieuses aujourd’hui et demain, conformément aux recommandations de CISA et de NIST.

Le cryptage à sécurité quantique est disponible dès maintenant pour Secret Server sur la plateforme Delinea.