Cohesity Gaia sera intégré à NVIDIA AI Enterprise

mars 2024 par Marc Jacob

Cohesity Gaia, une collection complète de capacités d’intelligence artificielle (IA) en instance de brevet, inclura NVIDIA NIM ainsi que certaines technologies supplémentaires destinées à renforcer la plateforme multicloud de Cohesity pour les entreprises souhaitant adopter des solutions d’IA générative clé en main.

Au cours de sa dernière levée de fonds, Cohesity a également accueilli NVIDIA parmi ses investisseurs.

L’intégration de Cohesity Gaia à NVIDIA AI Enterprise permettra aux clients d’accéder directement aux dernières capacités d’IA pour améliorer l’efficacité de leurs opérations, en offrant une meilleure protection et en créant plus de valeur depuis leurs données.

Cette intégration présentera :

• La possibilité pour les clients et les partenaires de créer des modèles d’IA générative performants et spécifiques à un domaine, basés sur les données gérées par Cohesity, à l’aide de NVIDIA NIM. Grâce à cette combinaison puissante, les clients de Cohesity pourront affiner leurs modèles de recherche LLM avec leurs propres données, en les adaptant aux spécificités de leur organisation.

• Un outil permettant aux utilisateurs d’interroger leurs données via un assistant d’IA générative fournissant des informations fiables et des recommandations pertinentes, comme sur les opérations de déploiement et de configuration, ou encore sur l’état de la sécurité des environnements.

• La possibilité pour les écosystèmes de développeurs et de partenaires de Cohesity et de NVIDIA de tirer parti des données secondaires Cohesity, ce qui signifie que les partenaires de l’écosystème pourront créer des applications d’IA générative qui fournissent des informations encore plus approfondies à leurs clients sur la base de leurs données. Les utilisateurs pourront alors rendre leurs données accessibles de façon sécurisée à leurs partenaires et développeurs pour qu’ils puissent en disposer plus aisément.

L’intégration de NVIDIA NIM à Cohesity Gaia permettra aux clients de Cohesity Data Cloud de bénéficier de la puissance de l’IA générative optimisée par NVIDIA, appliquée aux sauvegardes et aux archives. En tirant parti de ces technologies, les clients pourront s’appuyer sur des recommandations basées sur leurs données de sauvegardes et d’archives, libérant ainsi de nouveaux niveaux d’analyse, d’efficacité, de potentiel d’innovation et de croissance.

Cohesity Gaia a été développé pour répondre à l’évolution des besoins de ses clients qui cherchent à maximiser la puissance de l’IA pour exploiter des informations précieuses sur la base de leurs données d’entreprise, et ce de manière sûre, sécurisée, conforme et responsable. Cohesity exploite la puissance de l’IA/ML depuis des années dans diverses applications telles que la détection de ransomwares et d’anomalies, l’analyse des menaces, la classification des données, l’entropie des données et la prédiction de capacité. Avec l’avènement de Cohesity Gaia, basé sur la technologie RAG (Retrieval-Augmented Generation) en instance de brevet, de nouvelles opportunités s’offriront aux clients en termes d’analyse et de collecte d’informations depuis leurs données.

Disponibilité

Les clients peuvent en savoir plus sur Cohesity Gaia, à présent disponible pour tous, et sera suivi de l’intégration avec les fonctionnalités de NVIDIA AI Enterprise.