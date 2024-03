Christopher Yovanovitch est nommé Chief Technology Officer de Secrecy

mars 2024 par Marc Jacob

Secrecy annonce la nomination de Christopher Yovanovitch en tant que Chief Technology Officer (CTO). Christopher intègre l’équipe dirigeante de Secrecy pour accompagner l’accéleration du développement technologique de l’entreprise et de sa solution secrecy.tech. Celle-ci a pour ambition de révolutionner le stockage et le transfert de données grace à un chiffrement de bout en bout, éliminant tout intermédiaire ou tiers de confiance, et adoptant une approche serverless.

Présent dans l’entreprise depuis sa création en 2020, aux côtés des deux fondateurs Louis Abraham et Olivier Ami, Christopher a apporté son expérience significative en tant que lead developper de la partie backend ainsi que de la librairie côté client, et en cryptographie end to end pour mettre au point secrecy.tech.

Agé de 28 ans, passionné d’informatique et expert en cryptographie, Christopher Yovanovitch a démarré sa vie professionnelle en 2016 comme développeur web et mobile tant pour des éditeurs de logiciels que de jeux vidéo. En 2020, Christopher intègre Secrecy et développe secrecy.tech aux côtés de son fondateur Louis Abraham, avec pour objectif de permettre aux entreprises de profiter de cette technologie en connectant leur projet à Secrecy par le biais d’une librairie et d’une API.