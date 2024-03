Nozomi Networks lève 100M$ pour accélérer sa mission dans la défense des infrastructures critiques mondiales contre les cyberattaques

mars 2024 par Marc Jacob

Nozomi Networks Inc annonce une levée de fonds en série E de 100M$ pour aider à accélérer l’innovation en matière de cybersécurité et afin d’étendre sa croissance sur le marché mondial de manière rentable.

Cette levée de fonds inclut des investissements de Mitsubishi Electric ainsi que de Schneider Electric. Ils rejoignent une liste croissante de fabricants d’équipements d’origine (OEM) en matière d’OT qui ont investi dans Nozomi Networks, aux côtés d’investisseurs tels que Honeywell et Johnson Controls.

Cette levée de fonds marque la dernière d’une série d’étapes clés pour l’entreprise, notamment :

• Une décennie d’innovation en matière de cybersécurité OT et IoT, incluant le récent lancement de la première sonde de sécurité pour les réseaux sans fil multi-spectre du secteur.

• La protection de plus de 105 millions d’appareils OT, IoT et IT à travers le monde.

• Plus de 12 000 installations réparties sur 6 continents.

• Une croissance organique de l’ARR (Revenus Récurrents Annuels) multipliée par 5 depuis le lancement en 2021 de son produit phare Vantage.

• La certification de plus de 2 000 ingénieurs Nozomi Networks à travers le monde.

Nozomi Networks utilisera les fonds pour renforcer le développement de produits et étendre sa commercialisation à l’échelle mondiale.

En raison de la menace croissante des cyberattaques contre les infrastructures industrielles et critiques, la demande pour les solutions de Nozomi Networks n’a jamais été aussi forte. En outre, la consolidation récente dans le domaine de la sécurité OT et IoT crée un besoin croissant de solutions complètes adaptées à des environnements complexes et multi-fournisseurs.