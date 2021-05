Zoom révèle deux nouvelles fonctionnalités pour l’Ipad Pro

mai 2021 par Marc Jacob

Zoom Video Communications annonce deux nouvelles fonctionnalités incluant la prise en charge de Center Stage d’Apple et l’extension de l’affichage de la galerie vidéo sur les derniers modèles d’Ipad Pro. Ces nouvelles fonctionnalités permettent premièrement de voir plus de personnes en vue “Gallerie” mais également de ne pas se soucier d’être ou pas dans le champ de la caméra lors de réunions Zoom grâce à l’apprentissage automatique gardant les intervenants dans le cadre même en étant mobile.

Extension de la vue “Gallerie”

Zoom a élargi l’affichage de la galerie sur tous les modèles d’iPad. Cependant, ceux qui utilisent Zoom sur l’iPad Pro 12,9 pouces peuvent voir encore plus de participants à la réunion au sein du mode de vue “Gallerie”. Les modèles d’iPad précédents peuvent afficher jusqu’à 25 vidéos en vue Galerie et ceux utilisant Zoom sur l’iPad Pro 12,9 pouces peuvent désormais voir jusqu’à 48 vidéos ce qui leur permet d’avoir une meilleure expérience utilisateur lors de grandes réunions. Ainsi, la fonctionnalité peut faire apparaître plus ou moins de personnes sur n’importe quel iPad en pinçant l’écran avec deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Prise en charge de Center Stage d’Apple

Center Stage, une nouveauté sur les modèles iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces d’Apple, utilise la caméra frontale ultra-large et l’apprentissage automatique pour vous garder dans le cadre lorsque vous vous déplacez, ce qui vous permet d’avoir les mains libres ou de vous déplacer pendant un appel vidéo. Center Stage reconnaît même lorsque d’autres personnes rejoignent ou quittent le cadre, s’ajustant automatiquement pour s’adapter à tout le monde. Ainsi, la plateforme offre un peu plus de liberté pour se déplacer tout en étant en réunion Zoom. Pour en apprendre plus sur ces nouvelles fonctionnalités de l’Ipad Pro, vous pouvez consulter le blog de Zoom dédié.