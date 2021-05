TIA Portal V17 de Siemens est lancé

mai 2021 par Marc Jacob

La croissance rapide de l’IT ainsi que sa convergence de plus en plus étroite avec l’OT sont des enjeux majeurs de développement pour l’industrie 4.0. La transformation numérique entraîne en effet des changements profonds notamment pour gérer efficacement les données nécessaires à la gestion des processus de production. Elles sont dorénavant collectées, analysées, transmises et utilisées à différents niveaux et les équipements se doivent d’être interopérables pour une bonne communication. Mais cela présente aussi des risques de fragilisation des sites et une porte d’entrée pour d’éventuelles cyberattaques.

Pour la première fois avec cette nouvelle version de son TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal), Siemens Digital Industries propose d’utiliser pour l’OT le protocole TLS V1.3 qui a largement fait ses preuves pour la sécurité de l’IT. Ce standard éprouvé de la protection permet la sécurisation de toutes les données en confidentialité et en intégrité, et plus spécifiquement pour le réseau OT, une communication chiffrée de bout en bout entre automates, IHM et autres équipements du réseau comme la station d’ingénierie. Il offre par ailleurs une véritable flexibilité pour les clients tout en garantissant une sécurité accrue.

De nouvelles fonctionnalités pour une digitalisation facilitée et sécurisée La V17 du TIA Portal représente une véritable rupture dans le monde de l’industrie 4.0 en ce qui concerne la cybersécurité. En effet, les clients peuvent dorénavant gérer de manière totalement autonome leurs certificats de sécurité et disposent de protocoles ouverts mais parfaitement sécurisés pour établir des liens entre des systèmes hétérogènes.

Cela répond notamment à une demande de plus en plus forte de disposer de technologies telles que OPC-UA (Open Platform Communications Unified Architecture) permettant de faire communiquer entre eux robots industriels, machines-outils et automates programmables industriels (API) indépendamment de leur ancienneté, de leur constructeur et même de leur plate-forme d’installation (Windows, Linux, IoS, Androïd…).

TIA Portal V17 apporte donc une évolution majeure en répondant parfaitement aux besoins des industriels engagés dans une démarche de transformation numérique puisqu’il :

• Permet une identification et authentification uniques de chaque API sur la base de certificats individuels,

• Fournit une protection en confidentialité supplémentaire grâce à une communication chiffrée,

• Protège toutes les informations sensibles souhaitées par l’utilisateur en mettant à disposition un container sécurisé, véritable coffre-fort numérique, protégé par un mot de passe individuel configuré par l’utilisateur.

Un accompagnement personnalisé

Que ce soit pour des utilisateurs des versions précédentes de TIA Portal ou pour de nouveaux clients, Siemens met en place un plan d’accompagnement afin de les aider à appréhender toutes les implications de cette nouvelle version et de leur permettre de gérer efficacement leurs certificats de sécurité. Pour les nouveaux clients qui passent directement à TIA Portal V17, Siemens propose une formation de 5 jours offerte avec le pack V17. Pour ceux qui connaissent déjà TIA Portal dans des versions précédentes, un webinar de présentation des nouvelles fonctionnalités leur sera proposé.