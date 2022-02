Zoom renforce sa sécurité au Royaume-Uni

février 2022 par Marc Jacob

Zoom Video Communications, Inc. annonce des certifications, fonctionnalités et programmes illustrant la protection qu’elle offre à ses utilisateurs britanniques.

Selon l’Ofcom, plus de 13 millions d’internautes adultes utilisaient Zoom au Royaume-Uni en avril 2020 contre 659 000 en janvier de la même année. Afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des informations qui transitent via Zoom, la plateforme a amélioré ses produits et ses programmes et a obtenu des certifications et des normes qui confirment son engagement à fournir une collaboration transparente et sécurisée aux organisations britanniques. Zoom a conçu des fonctionnalités uniques de sécurité et de confidentialité pour tout utilisateur qui souhaite avoir un meilleur contrôle de ses données comme le contrôle de l’acheminement des données, le chiffrement de bout en bout et le chiffrement avancé du chat.

Zoom a récemment élargi sa gamme de certifications et de normes reconnues par l’industrie avec l’obtention des normes ISO/IEC 27001:2013, SOC 2 + HITRUST et la certification Critères communs.

Au Royaume-Uni, UK Cyber Essentials Plus vient s’ajouter à cette liste de certifications. Zoom s’est également aligné sur les critères d’évaluation des technologies numériques (DTAC) et DCB0129 du National Health Service (NHS). C’est avec le système de santé que la plateforme a développé un DSP toolkit, un outil d’auto-évaluation en ligne qui permet aux organisations de mesurer leurs performances par rapport aux 10 normes de sécurité des données du National Data Guardian. Avec ces initiatives, Zoom soutient le personnel du NHS avec les outils dont il a besoin pour fournir des soins numériques efficaces et protéger les données cruciales des patients.

Zoom a également mis en place un “conseil de RSSI” composé de dizaines de RSSI issus de divers secteurs d’activité dans le monde entier et dirigé par Gary Sorrentino, DSI adjoint de Zoom. Ces discussions interactives entre les clients RSSI de Zoom et les responsables de son équipe de sécurité leur permet de réfléchir aux enjeux liés à la sécurité et à la confidentialité et ainsi pouvoir développer des mises à jour de la plateforme en phase avec les attentes évoquées lors de ces réunions.