Efalia acquiert Tilkee

février 2022 par Marc Jacob

Cette acquisition permettra à EFALIA de répondre aux enjeux actuels des entreprises confrontées à la généralisation du télétravail et de la collaboration à distance. Véritable plateforme de partage de documents, TILKEE vient enrichir la suite logicielle de l’éditeur lyonnais avec une offre conforme au RGPD pour lui permettre d’accélérer son développement au niveau européen.

Lyon, le 22 février 2022 - EFALIA, éditeur de solutions de dématérialisation des documents et des processus, annonce l’acquisition de TILKEE, plateforme sécurisée de partage de documents. Cette nouvelle offre, qui témoigne de la volonté de l’éditeur de poursuivre, au-delà de ses bons résultats, sa stratégie de croissance externe, vient compléter sa suite de solutions pour offrir à ses clients toujours plus de valeur ajoutée.

Avec l’accroissement rapide du télétravail et de la collaboration à distance, il existe en effet un besoin croissant d’outils numériques capables d’aider les organisations privées comme publiques à favoriser les échanges de manière transparente, efficace et sécurisée.

L’intégration de TILKEE aux solutions de GED et de BPM d’EFALIA va donc lui permettre de proposer une solution digitale de bout en bout capable d’adresser toutes les problématiques liées au partage de documents, comme celles, par exemple, des processus de contractualisation.

A noter que TILKEE est certifiée ISO 27001, HDS et FAQ Protection des données personnelles, ce qui lui confère, au regard de la réglementation RGPD, un avantage concurrentiel réel face à ses concurrents américains.

En effet, alors que les domaines du partage de documents sécurisés et de la signature électronique restent aujourd’hui majoritairement dominés par des acteurs américains tels que Pandadoc, Docsend ou encore Docusign, EFALIA va désormais être à même de proposer une offre complète de solutions et d’expertise et de se positionner en leader sur le marché européen de la dématérialisation.

Rappelons, par ailleurs, que TILKEE, en qualité de partenaire ISV SalesForce, est disponible depuis le CRM SalesForce, offrant à l’éditeur un nouvel écosystème de développement en matière de gestion de l’ensemble du processus commercial à partir d’un seul et même tableau de bord.

Timothée Saumet, co-fondateur de TILKEE, précise : « Nous sommes très heureux de rejoindre un groupe lyonnais avec de fortes valeurs. La complémentarité de nos équipes et produits va permettre d’accélérer le déploiement de la solution TILKEE en Europe… »

Etienne PAILLARD, Président d’EFALIA conclut : « TILKEE apporte à notre catalogue une offre innovante intégrée à l’écosystème SalesForce et utilisée par des sociétés leaders sur leur marché ; ainsi qu’une équipe motivée et compétente qui vient renforcer l’expertise et l’enthousiasme du pack Efalia ! »