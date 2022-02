Zoom et Deutsche Telekom renforcent leur partenariat en annonçant l’arrivée de Zoom X sur le marché allemand

février 2022 par Marc Jacob

Zoom Video Communications et Deutsche Telekom renforcent leur partenariat existant avec un produit développé conjointement, spécialement conçu pour le marché allemand. Zoom X powered by Deutsche Telekom combinera la plateforme de Zoom avec les avantages du réseau de Deutsche Telekom. Développé pour les entreprises, les sociétés et le secteur public, Zoom X sera disponible uniquement auprès de Deutsche Telekom à partir de la mi-2022.