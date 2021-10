Zoom nommé Leader dans le Magic Quadrant™ for Meeting Solutions 2021 de Gartner® pour la sixième année consécutive

octobre 2021 par Marc Jacob

Zoom Video Communications, Inc. annonce que le cabinet d’analystes Gartner l’a nommée Leader dans son Magic Quadrant 2021 dédié aux solutions de réunion. C’est la septième fois que Zoom figure dans le Magic Quadrant de Gartner dans ce secteur et la sixième fois consécutive que l’entreprise est nommée Leader.

Pour le Magic Quadrant for Meeting Solutions, Gartner a analysé 15 sociétés dans le domaine et a désigné Zoom comme Leader. Zoom est le fournisseur ayant obtenu le meilleur score dans trois cas d’utilisation : Apprentissage et formation, Présentation externe, et Webinar.

"Nous sommes honorés que Gartner ait nommé Zoom Leader dans le Magic Quadrant pour les solutions de réunion", a déclaré Eric S. Yuan, CEO de Zoom. "Zoom simplifie et renforce les communications pour toutes les entreprises, de l’entrepreneur individuel aux plus grandes sociétés du monde, et nous sommes honorés qu’autant d’organisations fassent confiance à notre plateforme fluide, fiable et sécurisée. Zoom continuera d’innover pour répondre aux demandes de collaboration émergentes et assurer le bonheur de nos clients."