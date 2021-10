Frost & Sullivan positionne Thales comme leader pour la supervision pour les villes, les aéroports et les infrastructures critiques

octobre 2021 par Marc Jacob

Thales a obtenu une place de choix dans le rapport Frost Radar « Command and Control Software for CNI, Airports and Safe cities 2021 ». Ce rapport comparatif vise à identifier les entreprises les mieux placées du secteur à travers des indicateurs tels que la croissance et l’innovation. Avec sa plateforme digitale de sécurité (SDP), Thales a développé une offre pleinement intégrée permettant aux opérateurs de renforcer la sécurité

Cette récompense est le fruit des références et des succès commerciaux acquis ces dernières années. Depuis plus de 20 ans, Thales assure la protection de plus de 400 sites dans le monde, correspondant à autant de problématiques différentes. C’est également le résultat du développement d’une technologie de pointe, la plateforme numérique de sécurité, qui contribue à fluidifier les opérations et renforcer la sécurité des sites, pour des coûts maîtrisés.

La protection des infrastructures critiques – aéroports, sites gouvernementaux et militaires, sites publics, réseaux de transports, ports, installations industrielles, … - soulève des problématiques très variées et requiert des réponses adaptées aux contraintes opérationnelles du site. Thales propose une solution globale, intelligente et modulaire pour s’adapter aux situations les plus diverses.

Grâce à cette offre développée sur la base d’une plateforme numérique de sécurité, les opérateurs disposent d’un véritable centre de commandement numérique qui fédère un ensemble extrêmement large de capteurs, et exploite leur flux de données au travers d’algorithmes. Cela leur permet de garantir au mieux la sécurité des citoyens sur des sites sensibles, dans des villes et lors d’évènements. Story image

« Expert de longue date en matière de sécurité et de défense, Thales a dévoilé la SDP (Security Digital Platform), une plateforme numérique de sécurité, pour fournir aux villes et aéroports une solution de bout-en-bout. Agissant comme un véritable centre de commandement numérique, la SDP de Thales intègre un large panel de capteurs et s’appuie sur des technologies d’intelligence artificielle pour collecter, qualifier et corréler les données. Avec ses investissements en propre de R&D et sa longue expérience dans l’industrie, Thales est un acteur de choix pour obtenir, dans un futur proche, une part importante du marché de la sécurité urbaine et industrielle. » – Himanshu Garg, Industry Principal –Security, Frost & Sullivan