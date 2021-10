Scality placé dans le très envié quart supérieur droit du Magic Quadrant Gartner

octobre 2021 par Marc Jacob

Scality annonce que Gartner l’avait placé dans le quart supérieur droit, l’emplacement réservé aux leaders du « Magic Quadrant », catégorie systèmes de fichiers distribués et stockage objet, et ce pour la sixième année consécutive.

Cet emplacement souligne la capacité de Scality à délivrer et la clarté de sa vision. Scality est l’un des seuls leaders capable de fournir une solution qui propose un système de stockage fichier évolutif et un stockage objet. Pour ses clients et ceux à venir, cette marque de confiance témoigne de la capacité éprouvée de Scality à fournir des solutions résolument tournées vers l’avenir qui permettent de faire face aux défis du stockage des données.

Scality se distingue tout particulièrement par sa vision du marché, avec une stratégie axée sur les aspects suivants :

● l’émergence des nouvelles charges de travail ;

● l’omniprésence des données : de la périphérie, au cœur et dans le cloud (core to cloud to edge) ;

● le modèle cloud-native et la souplesse de déploiement ;

● l’exploitation des nouvelles technologies génératrices de performance, de durabilité et d’efficacité ;

● Protection contre les ransomwares basée sur l’immuabilité des données selon les normes du secteur.

● la capacité de surmonter la complexité du stockage.