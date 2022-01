Zoom lance des nouvelles fonctionnalités

janvier 2022 par Marc Jacob

Avec Zoom Event, Zoom intègre la nouvelle fonctionnalité Expo qui peut contribuer à créer davantage d’opportunités de réseautage en direct entre les participants, les intervenants et les sponsors. Sur l’espace virtuel de l’Expo de Zoom, les participants peuvent se déplacer librement dans l’espace virtuel, engager des discussions avec des personnes par le biais d’un chat individuel et rejoindre d’autres participants dans les stands de l’Expo pour des conversations thématiques.

La nouvelle fonctionnalité Expo permet aux participants présents dans Zoom Event interagir également avec les sponsors, engager des conversations en direct et explorer les sujets de manière plus approfondie. Les représentants sur les stands virtuels peuvent organiser plusieurs conversations simultanées, et les participants peuvent obtenir un aperçu de ces réunions avant de décider de s’y joindre.

Sur Zoom Meeting, il est maintenant possible de customiser les salles d’attente avec des images, des logos et même des vidéos pour, par exemple, faire patienter ou pour donner des informations importantes sur les réunions. Parmi les autres nouveautés, on peut citer le paramétrage par défaut de la traduction en direct pour les différents participants à une réunion et ainsi garantir une expérience toujours plus conviviale et inclusive.

Les Zoom Rooms supportent dorénavant l’interface smart gallery sur Windows et Mac pour permettre une expérience plus fluide et uniforme, quel que soit le support utilisé pour rejoindre la salle de réunion, et avec toutes les caméras certifiées. L’interface utilisateur a également été mise à jour.

Les utilisateurs de Zoom Phone peuvent désormais ajouter quatre personnes ou plus aux appels afin d’offrir une plus grande flexibilité lors du lancement d’une conférence téléphonique. Un appelant peut parler au participant supplémentaire avant de l’ajouter à la conférence pour s’assurer qu’il est prêt à la rejoindre. Les participants recevront également une notification lorsque l’appelant supplémentaire se joindra à la conférence pour une meilleure transparence, et chaque participant de la conférence peut être retiré individuellement de l’appel par l’initiateur de la conférence. Zoom a également ajusté la fonction de prise d’appel de groupe pour qu’elle soit plus informative, avec une sonnerie plus subtile et une notification qui indique aux membres du groupe si l’appel est allé à la messagerie vocale ou a été redirigé vers un autre collaborateur.