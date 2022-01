Kaspersky lance un jeu vidéo pour jouer au travail

janvier 2022 par Marc Jacob

Kaspersky a lancé un jeu mobile sur la cybersécurité intitulé [Dis]connected, qui propose une quête riche en intrigues. L’aventure est une plongée dans la routine quotidienne d’une personne vivant dans un futur proche, qui cherche à maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée et à réussir à la fois sa carrière et sa vie sociale. Pour compléter les programmes traditionnels de formation à la sécurité destinés aux entreprises, le jeu démontre de façon vivante les avantages d’un comportement prudent et peut être utilisé pour renforcer ce que les employés ont appris. Le jeu est adapté aux projets éducatifs à l’échelle nationale.

Selon une récente enquête de Kaspersky menée auprès de professionnels de l’informatique et de la cybersécurité, 50 % des entreprises[1] ont actuellement mis en place des cours d’hygiène en matière de cybersécurité. Cependant, les employés peuvent être réticents à suivre de tels programmes de formation. Les membres du personnel peuvent penser qu’ils pourraient être contraints d’effectuer le travail de quelqu’un d’autre, puisqu’un département dédié est responsable de cette question, et ils ne voient tout simplement pas en quoi la cybersécurité a un impact sur leur vie. Par conséquent, même lorsqu’ils ont suivi le cours et appris les meilleures pratiques, ils peuvent continuer à agir comme ils le faisaient avant de suivre la formation.

En tant que leader reconnu de la formation à la sensibilisation à la sécurité en 2021 et inclus comme fournisseur complet de SA&T dans le rapport Now Tech de Forrester[2], Kaspersky améliore constamment ses solutions éducatives et introduit de nouvelles techniques d’apprentissage modernisées. Ainsi, pour rendre la formation plus attrayante et accroître l’intérêt des employés pour la sécurité de l’information, l’entreprise a lancé son jeu de Visual Novel - [Dis]connected.

Dans ce jeu, les joueurs vivent une journée (24 heures) qui se déroule dans un futur où les assistants domestiques intelligents peuvent préparer le petit-déjeuner et où les maisons sous-marines et l’augmentation humaine sont devenues monnaie courante. Malgré les progrès technologiques, certains problèmes restent familiers pour les gens d’aujourd’hui. Par exemple, le personnage jouable doit résoudre simultanément un certain nombre de tâches commerciales et professionnelles. Il travaille chez un fabricant d’implants révolutionnaire et aime beaucoup son emploi. Cependant, l’entreprise va être rachetée par un concurrent, et les conditions de ce rachat dépendent fortement de la réussite du projet du joueur. Dans sa vie privée, l’objectif est de ne pas rompre avec son partenaire, qui est contrarié qu’ils passent moins de temps ensemble, tout en maintenant de bonnes relations avec ses collègues et en restant productifs.

Interface du jeu [Dis]connected

Les choix faits par les joueurs dans différents domaines se révèlent être interconnectés. Par exemple, s’il y a un conflit avec un collègue, les joueurs ne seront pas informés des changements importants sur leurs projets. À l’inverse, si les discussions avec les collègues prennent trop de temps, les joueurs manqueront leurs échéances de rendus.

Des éléments de cybersécurité sont naturellement intégrés à l’intrigue pour montrer comment les décisions liées à cette sphère peuvent aider à atteindre ou à ruiner les objectifs du protagoniste. Par exemple, les joueurs qui décident de gagner du temps et de ne pas mettre à jour leurs implants n’amélioreront pas leur productivité et ne seront donc pas en mesure de terminer leurs projets à temps. Au total, au cours du jeu, les joueurs devront résoudre 24 cas couvrant des sujets tels que les mots de passe et les comptes, les e-mails, la navigation sur Internet, les réseaux sociaux et les services de messagerie, la sécurité des PC et des appareils mobiles.

Le jeu comporte plusieurs fins alternatives en fonction des décisions prises. Les joueurs recevront un résumé de la manière dont ils ont mené à bien le projet et de ce qui se passe dans leur vie personnelle, ainsi qu’une évaluation de leurs compétences et connaissances en matière de sécurité.

Le jeu, qui dure une heure au total, est réalisé de manière fragmentée, chaque session pouvant durer jusqu’à dix minutes. Cela le rend plus digeste et aide le joueur à assimiler les connaissances. Le jeu peut être proposé aux collaborateurs après les formations afin de consolider toutes les connaissances qu’ils ont acquises en matière de cybersécurité. Il les encourage à mettre leurs compétences en pratique. Lorsqu’il est utilisé dans le cadre de projets menées par les autorités publiques et les collectivités locales, le jeu améliore la sensibilisation des citoyens à la cybersécurité.

[Dis]connected est actuellement disponible uniquement pour les entreprises et les organisations. Il fonctionne sur smartphones Android et iOS.

Les versions gratuites de démonstration du jeu sont disponibles sur App Store and Google Play.