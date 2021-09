Zoom investit 30 millions USD dans la startup norvégienne Neat pour accélérer l’innovation de la collaboration vidéo pour le lieu de travail hybride

Zoom, le spécialiste de la communication unifiée, annonce un investissement supplémentaire de 30 millions de dollars dans la startup norvégienne Neat, pour fournir des technologies innovantes qui garantissent une expérience de communication vidéo de qualité exceptionnelle à ses utilisateurs. Neat conçoit des dispositifs vidéo qui donnent aux réunions virtuelles l’impression d’être presque aussi réelles que les réunions en face à face.

Il s’agit du troisième investissement de Zoom dans Neat à ce jour, ce qui porte l’investissement total à 41 millions de dollars, et prolonge l’étroite collaboration des deux sociétés visant à stimuler l’innovation et à offrir aux utilisateurs de Zoom une expérience optimale dans les espaces de réunion et de collaboration. Neat et Zoom continuent de collaborer sur de nouvelles fonctionnalités et expériences qui assurent aux utilisateurs de la plateforme Zoom une nouvelle façon de travailler avec des équipes hybrides distribuées et co-localisées, axée sur l’amélioration du bien-être, de l’interaction sociale et de la créativité de l’équipe.

Lancée lors du Zoomtopia en octobre 2019, Neat repousse continuellement les limites pour permettre des expériences de réunion et d’apprentissage uniques, riches et équitables pour les utilisateurs. Avec une gamme complète de dispositifs pour les espaces de réunion de tous types, ce partenariat offre des fonctionnalités uniques pour soutenir un environnement de travail et d’apprentissage hybride plus sûr, amélioré et plus engageant.