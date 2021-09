Board International nomme Marco Limena au poste de Directeur Général

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

Fort de plusieurs années d’expérience au sein de l’industrie informatique, Marc Limena apporte une connaissance approfondie de la croissance et de la transformation des entreprises de logiciels et de SaaS.

Board International annonce la nomination de Marco Limena au poste de Directeur Général. Monsieur Limena sera en charge de poursuivre la croissance rapide de l’entreprise et de piloter sa prochaine phase de développement.

Au cours de sa carrière internationale, M. Limena a occupé de nombreuses fonctions managériales au sein d’entreprises leaders du secteur des technologies et des éditeurs de logiciels B2B.

Chez Microsoft, Marco Limena a été Vice-Président des fournisseurs d’hébergement et de Cloud (Hosting & Cloud Providers), responsable des opérations commerciales des services et logiciels Cloud effectuées par l’écosystème des partenaires. Avant cela, il a passé 14 ans chez HP et occupé plusieurs postes stratégiques au sein de l’entreprise de Palo Alto, notamment celui de Vice-Président de l’activité des solutions de telecom.

Marco a également acquis une grande expérience en travaillant avec des sociétés de capital-investissement dans le cadre de plusieurs missions en tant que PDG dans des entreprises de logiciels B2B, et en tant que membre du conseil d’administration de sociétés privées et publiques.