Isatech renforce sa gouvernance pour viser les 40 millions d’euros de chiffre d’affaires

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

Bien engagée avant la crise, la transformation numérique des entreprises a connu ces derniers mois une accélération qui nourrit les objectifs de croissance d’isatech. Le groupe spécialisé dans la gestion globale de systèmes d’informations des entreprises vise 40 M€ de CA d’ici à 3 ans. Pour soutenir cette ambition, il recrute 30 collaborateurs et renforce sa gouvernance par la création d’un comité de direction, constitué de 4 cadres dirigeants en plus du président, Jérôme Bazin. Ceux-ci seront épaulés par une équipe de managers intermédiaires.

« D’ici à trois ans notre objectif est fixé à 40 millions d’euros de chiffre d’affaires, déclare Jérôme Bazin, président du groupe. Pour atteindre cet objectif, nous prévoyons d’associer une, voire deux croissances externes à nos prévisions de croissance organique. »

La nouvelle ambition d’isatech s’accompagne d’une nouvelle organisation. Caroline Martin, DRH et DAF, devient directrice du secrétariat général, Julien Leroy, jusqu’ici directeur du centre de services, directeur des offres et innovations. Pierre Scherer, qui exerçait la fonction de responsable du pôle Dynamics 365, occupe le poste de directeur des opérations, et Christophe Guirauton, directeur client PME, est aujourd’hui directeur commercial et marketing. Des professionnels qui disposent tous d’une solide expérience au sein d’isatech et d’une forte expertise des métiers de leurs clients.

De gauche à droite : Pierre Scherer, Christophe Guirauton, Caroline Martin et Julien Leroy (Crédits : isatech)

Dans cette logique de croissance, le groupe isatech poursuit également son recrutement. 30 embauches sont prévues d’ici la fin de l’année pour venir compléter l’effectif actuel de 240 collaborateurs. Le groupe recherche des architectes et des consultants ERP, CRM, solutions collaboratives Cloud system et sécurité, ainsi que des consultants avant-vente sur ces expertises.

Innover en temps de crise

Avec un chiffre d’affaires en 2021 de 25 millions d’euros, l’entreprise de services numériques, basée en France et au Portugal intervient sur des projets de bout en bout. Portée par l’accélération de la digitalisation des entreprises, isatech a vu augmenter les demandes de solutions prenant en charge tous les flux de l’entreprise et d’installation d’outils collaboratifs permettant de continuer à travailler en équipe et en mode projet. Les recherches de solutions de dématérialisation ou d’équipement d’usines du futur ont également bondi. Le groupe a accompagné sur ces leviers de nouvelles PME et ETI, notamment Tera Environnement, Locapal ou HBI, leader mondial du courtage en produits oléochimiques et glycérines.

Durant la crise sanitaire pendant laquelle les interventions à l’international ont été ralenties, isatech a su y pallier en innovant :

Le déploiement d’un ERP dans une usine en Asie, pour piloter une production de salaison respectant les standards européens, a été réalisé à distance.

De même que l’implémentation d’un ERP au sein de la filiale américaine d’un groupe agroalimentaire français. Grâce aux outils collaboratifs, l’évaluation des besoins, la définition du périmètre d’intervention et le choix de l’ERP ont pu entièrement être réalisés à distance en lien avec des interlocuteurs aux Etats-Unis et en France. Seule la phase de déploiement du progiciel a nécessité des interventions des équipes d’isatech sur site.