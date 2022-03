Zoom dévoile de nouvelles fonctionnalités pour Zoom Events, Zoom Phone, Zoom Rooms

mars 2022 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce l’intégration de nouvelles fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de partager plus de contenu via Zoom Events, de mieux se comprendre lors de Zoom Meetings grâce à l’interprétation linguistique et de ne plus perdre des enregistrements importants sur Zoom Phone. Zoom Rooms a été revampée pour une interface plus intuitive et les développeurs disposent d’une meilleure intégration de la Smart Gallery avec le SDK Zoom Meeting.

Zoom Events offre désormais aux organisateurs une plus grande flexibilité au niveau du partage de contenu. Les hôtes de l’événement peuvent télécharger des images ou des vidéos dans la bibliothèque de contenu d’un Hub puis les partager avec les autres hôtes, gestionnaires et propriétaires. De plus, grâce à la bibliothèque d’enregistrements à la demande, les hôtes ont maintenant la possibilité de partager les enregistrements post-événement ou le lien du Hub afin que les participants comme les non-participants puissent en profiter quand ils le souhaitent.

Du côté de Zoom Meetings, les réunions deviennent encore plus accessibles grâce au relais d’interprétation linguistique. Les interprètes peuvent désormais écouter l’audio principal avec l’audio des autres traducteurs, ce qui leur permet de converser entre eux. Cela permet également aux traducteurs qui ne connaissent pas la langue d’origine de traduire à partir de l’audio d’un autre interprète dont ils comprennent la langue.

Grâce à la nouvelle fonctionnalité de conservation de Zoom Phone, les propriétaires et les administrateurs de comptes peuvent désormais consulter les enregistrements d’appels des utilisateurs supprimés, des files d’attente d’appels et des téléphones de zone commune. Cela permet de préserver les enregistrements importants et évite de les supprimer accidentellement. Côté matériel, il leur est désormais possible d’attribuer une licence Zoom Phone Common Area Phone à Zoom Rooms et aux appareils Cisco ou Poly. De nouveaux appareils ont récemment reçu la certification Zoom Hardware (voir la page de support pour la liste complète). Enfin, avec la nouvelle intégration Zoom Phone pour HubSpot, les flux de travail clés sont rationalisés et l’expérience d’appel s’en trouve améliorée.

Zoom Rooms, Zoom Rooms for Touch et le Zoom Rooms Controller ont été dotés d’une nouvelle interface qui s’étend désormais aux commandes de partage d’écran et de réunion. En outre, dans l’optique de rendre les réunions plus équitables, Logitech RightSight 2 s’intégrera désormais dans l’expérience multi-flux de Zoom Rooms Smart Gallery pour montrer simultanément les intervenants individuels et une vue plus large de la salle.

Les développeurs peuvent désormais tirer parti de l’ensemble des fonctionnalités de la Smart Gallery de Zoom lorsqu’ils utilisent le SDK Zoom Meeting pour leur application ou service. Ces derniers peuvent également partager l’audio directement à partir d’un onglet de navigateur sans avoir à partager l’audio de tout le système. Pour aider les développeurs à introduire de nouvelles idées à leurs applications, ils auront désormais la possibilité d’ajouter d’autres utilisateurs sur le même compte en tant que "collaborateur", qui disposent par la suite des mêmes autorisations de développement que le propriétaire de l’application.