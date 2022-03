Milestone Systems présente XProtect Management Server Failover

mars 2022 par Marc Jacob

Dans la dernière mise à jour du logiciel de gestion vidéo XProtect 2022 R1, Milestone présente plusieurs nouvelles fonctionnalités : il s’agit notamment de la solution de basculement du serveur de gestion, de l’authentification unique dans XProtect et d’une nouvelle sélection de choix allant du streaming en direct, du streaming adaptatif et du streaming direct. Avec cette dernière mise à jour du produit, Milestone Systems continue de relever la barre des logiciels de technologie vidéo les plus performants et de répondre à la demande croissante du marché pour des solutions de technologie vidéo clés en main complètes et de premier ordre.

Basculement du serveur de gestion XProtect : La solution XProtect Management Server Failover est une solution qui protège le Management Server (et le serveur SQL lorsqu’il est installé sur le même serveur physique) contre les pannes de serveur dues au matériel, aux logiciels et aux erreurs humaines. Elle garantit que les opérateurs peuvent se connecter au système et accéder aux vidéos en direct et en différé, ainsi qu’à la configuration du système à tout moment. Sa conception efficace et sa configuration simple permettent aux utilisateurs de passer à un serveur de gestion de secours fiable, de manière transparente et automatique, en cas de défaillance du serveur principal. Il fournit une réplication synchrone des fichiers en temps réel, un basculement automatique des applications et un retour automatique après une panne du serveur, le tout en une seule solution. XProtect Management Server Failover est disponible en tant que produit complémentaire pour XProtect Expert et XProtect Corporate version 2022 R1 ou ultérieure.

Single Sign On dans XProtect : Avec la nouvelle version de Milestone XProtect 2022 R1, les utilisateurs sont maintenant en mesure de choisir leur gestion d’identité et d’accès (IAM) préférée et d’utiliser leurs identifiants d’entreprise pour se connecter à XProtect avec l’authentification unique. L’authentification unique simplifie la gestion des noms d’utilisateur et des mots de passe, tant pour les utilisateurs que pour les administrateurs, grâce au protocole Open ID Connect (OIDC). Les utilisateurs n’ont plus besoin de garder la trace de différents jeux d’identifiants, et les administrateurs peuvent rapidement attribuer et renoncer aux privilèges de connexion en fonction des utilisateurs autorisés dans le système IAM. Il en résulte moins de travail manuel, une authentification plus forte et une expérience utilisateur plus fluide. La prise en charge du SSO est disponible pour les clients Smart et Management dans tous les produits XProtect, version 2022 R1 ou ultérieure.

Augmentation de la valeur de XProtect Xpress+ et XProtect Professional+ : XProtect 2022 R1 améliore la visualisation et le streaming et réduit la charge du serveur. Avec le streaming en direct multiple de XProtect Smart Client, les utilisateurs peuvent optimiser leurs performances de visualisation en fonction de la bande passante disponible et des dispositions de visualisation. Les opérateurs peuvent également définir et utiliser plusieurs flux à partir de la même caméra à des fins de visualisation en direct. Ceci est idéal pour les déploiements avec des stations de visualisation de sites distants ayant des exigences de bande passante et de résolution différentes.

Avec le streaming adaptatif XProtect, les utilisateurs peuvent recevoir automatiquement des flux de moindre résolution lorsqu’une résolution plus élevée est inutile. Il en résulte une charge réduite sur le serveur mobile et une expérience plus transparente. Enfin, avec le streaming direct, les utilisateurs peuvent diffuser des vidéos en direct directement sur leur XProtect Mobile et XProtect Web Client. Cette fonction élimine le transcodage vidéo gourmand en ressources dans le serveur mobile, ce qui se traduit par une meilleure expérience de visualisation pour les utilisateurs des clients mobiles et Web.