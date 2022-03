Veridos dévoile sa prochaine génération de solutions de vérification

mars 2022 par Marc Jacob

À l’occasion du World Police Summit qui aura lieu à Dubaï, Veridos dévoilera la prochaine génération de solutions de sécurité et de vérification qui comprend trois nouveaux produits innovants : VeriDNA, VergiGO Drive ID et le kit d’inspection Veridos. Ces solutions permettront aux gouvernements de rendre les documents officiels encore plus sûrs et d’identifier les individus plus rapidement.

Le World Police Summit, qui se tient à Dubaï du 14 au 17 mars 2022, sera l’occasion pour Veridos de présenter trois de ses produits les plus innovants. L’accent sera mis sur VeriDNA, une nouvelle solution de vérification d’identité garantie, basée sur la reconnaissance des modèles d’ADN et des identifiants ADN uniques. VeriDNA fournit aux gouvernements un produit technologique complet qui permet de vérifier l’identité des individus tout en protégeant leur vie privée, qui peut être utilisé sur le terrain de manière mobile et qui respecte toutes les normes de qualité et de sécurité requises.

Grâce à la technologie qu’elle intègre, VeriDNA permet de générer des identifiants infalsifiables basés sur la biométrie de l’ADN humain et à les intégrer dans la gestion du cycle de vie des documents d’identité. Contrairement à l’iris et aux empreintes digitales, qui changent tout au long de la vie d’une personne, l’ADN reste toujours le même, ce qui signifie que les données correspondantes ne doivent être enregistrées qu’une seule fois et constitue une amélioration significative par rapport aux autres formes de biométrie. La technologie utilisée permet de protéger à tout moment la vie privée des individus, les identifiants ADN ne stockant qu’un code unique. VeriDNA englobe l’ensemble du processus d’identification, de la génération d’un identifiant ADN individuel à son enregistrement et à son intégration dans un document d’identité, en passant par sa vérification à des points de contrôle spécifiques de l’infrastructure du pays concerné.

Les participants au World Police Summit pourront également se familiariser avec le kit d’inspection VeriGO et la solution VeriGO Drive ID qui ont déjà fait leurs preuves. Alors que le permis de conduire numérique VeriGO simplifie la vérification des permis de conduire et l’identification de leur détenteur conformément aux dernières normes de sécurité, le kit d’inspection comprend, quant à lui, une unité d’inspection mobile qui s’intègre parfaitement à la solution de contrôle aux frontières VeriGO (BCS).