Zoom crée un fonds d’investissement doté de 100 millions $ dédié au développement de Zoom Apps

avril 2021 par Marc Jacob

Zoom Video Communications annonce le lancement du Zoom Apps Fund, un fonds d’investissement d’entreprise de 100 millions de dollars dédié à renforcer l’écosystème des applications, des intégrations, des développeurs et du hardware de Zoom. Les sociétés choisies recevront des investissements initiaux compris entre $ 250 000 et 2,5 millions de dollars pour créer des solutions qui deviendront essentielles à la façon dont les clients de Zoom se rencontrent, communiquent et collaborent.