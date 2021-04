Gigamon et Riverbed s’associent pour optimiser le déploiement, la surveillance et la gestion du cloud hybride

avril 2021 par Marc Jacob

Ce partenariat offre la possibilité de tirer profit des solutions de gestion des performances réseau (NPM) de Riverbed, leaders sur le marché. Ces dernières offrent une visibilité unifiée des paquets, des flux et des périphériques dans les filiales, les datacenters et les environnements hybrides et multiclouds, afin d’optimiser le dépannage des réseaux et des applications. En complément, les solutions NPM unifiées de Riverbed fournissent une visibilité capable d’identifier les cybermenaces et d’aider les équipes IT à diagnostiquer et à répondre rapidement à un éventail complet de potentielles attaques. Ainsi, les entreprises peuvent compter sur une connectivité rapide et sécurisée aux ressources dont elles dépendent pour faire fonctionner leur activité. L’accélération du processus de transformation digitale a rendu plus complexe les infrastructures. Et cette complexité a conduit à une déficience de l’infrastructure numérique et à un manque de visibilité fondamental à travers le cloud hybride sous-jacent. En tant que partenaires technologiques, Gigamon et Riverbed proposent conjointement une solution pour les réseaux hybrides et multi-clouds qui répond à la fois aux défis de complexité et de performance des entreprises digitales d’aujourd’hui.