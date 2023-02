Zoom annonce la disponibilité de Zoom WebSocket

février 2023 par Marc Jacob

Les WebSockets, comme les webhooks, fournissent des services de notification d’événements. Ils permettent notamment à l’utilisateur de recevoir des notifications en temps réel sur son compte Zoom à propos des événements auxquels il est inscrit. Ils soutiennent également les applications qui doivent répondre aux changements ou aux mises à jour dès qu’ils se produisent. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser les deux outils selon celui qui est le mieux adapté au cas d’utilisation, la facilité de mise en œuvre, la vitesse de livraison, la fiabilité, l’architecture et d’autres facteurs.

Les Webhooks utilisent le protocole HTTP, tandis que les WebSockets utilisent le protocole WebSocket (ws ou wss). Les Webhooks sont généralement plus faciles à mettre en œuvre, car ils ne nécessitent qu’une URL de point de terminaison pour recevoir des demandes HTTP POST. Les WebSockets nécessitent une configuration plus complexe, notamment l’obtention d’un jeton d’accès et l’ouverture d’une connexion au serveur.

Les webhooks s’avèrent la solution adaptée lorsqu’une application ne doit recevoir qu’un petit nombre de notifications d’événements, par exemple lorsqu’un utilisateur crée, met à jour ou supprime une réunion. Les WebSockets peuvent être une meilleure option pour les secteurs qui nécessitent une couche de sécurité supplémentaire, car la connexion est établie directement entre le client et le serveur, ce qui réduit le risque d’attaques de type "man-in-the-middle". Ils offrent également une connexion plus fiable, car les données sont transférées uniquement lorsque la connexion est ouverte. Cette connexion ne peut se faire que via le jeton d’accès généré par l’application qui a créé l’abonnement WebSocket et il ne peut y avoir qu’une seule connexion ouverte. Les WebSockets permettent aussi une communication en temps réel et à faible latence, ce qui est essentiel lorsque les mises à jour en temps réel sont cruciales.