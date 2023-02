OUTSCALE lance son programme “Path to a Trusted Cloud”

février 2023 par Marc Jacob

OUTSCALE, marque de Dassault Systèmes et Cloud d’hyper-confiance, annonce le lancement de son initiative "Path to a trusted Cloud" visant à accompagner les éditeurs de logiciels, OIV, administrations et organisations dans leur parcours de qualification SecNumCloud. Cette qualification, délivrée par l’ANSSI garantit le plus haut niveau de sécurité et de confidentialité des données hébergées dans le Cloud.

OUTSCALE, qui est qualifié SecNumCloud depuis 2019, souhaite ainsi contribuer à la construction d’une chaîne de confiance en proposant un parcours de qualification optimisé pour les éditeurs de SaaS et PaaS. Cette initiative est en ligne avec la volonté du gouvernement de soutenir les start-up et PME dans leur projet de qualification SecNumCloud, avec l’annonce récente du déblocage d’une enveloppe de 3,5 millions d’euros à cet effet.

Cette démarche intervient alors que de nombreuses organisations, publiques et privées sont confrontées à l’obligation de passer sur des solutions de Cloud de confiance. La Stratégie Cloud de l’Etat prévoit en effet l’externalisation de l’hébergement de données auprès de partenaires de confiance pour les entités publiques, les opérateurs d’importance vitale et les opérateurs de services essentiels.

Ainsi, un éditeur SaaS ou PaaS qui s’appuie sur un fournisseur IaaS qualifié SecNumCloud se concentrera uniquement sur la qualification de son propre service et bénéficiera du travail réalisé depuis une douzaine d’années sur le niveau de sécurité du socle IaaS qualifié d’OUTSCALE. Les organisations publiques et privées s’appuieront de plus en plus sur des solutions entièrement de confiance dans le but de protéger les données et d’offrir le plus haut niveau de sécurité.

En proposant cette initiative, OUTSCALE se positionne comme un allié de confiance pour les éditeurs de SaaS et PaaS souhaitant se qualifier SecNumCloud. OUTSCALE se montre également attentif aux enjeux de souveraineté numérique en proposant des alternatives de Cloud européennes aux solutions collaboratives dominées par Microsoft et Google Workplace.

Avec cette démarche, OUTSCALE poursuit son engagement d’accompagner le marché à répondre aux plus hautes exigences en matière de sécurité. En parallèle, OUTSCALE dispose déjà de nombreuses certifications (ISO 27001-27017-27018, HDS, LUCIE ISO 26000 et TISAX) lui permettant d’offrir à l’ensemble des utilisateurs une offre entièrement sécurisée.