Zoom Apps Fund : Zoom annonce un premier tour d’investissements dans une douzaine d’entreprises partenaires

août 2021 par Marc Jacob

Zoom Vidéo Communication annonce que son fonds de capital risque, le Zoom Apps Fund a complété son premier tour d’investissements auprès d’une douzaine d’entreprises. Ces investissements réalisés en quatre mois proviennent du fonds de capital-risque de 100 millions de dollars US conçu pour soutenir Zoom Apps et les partenaires qui créent des applications et des intégrations sur la plateforme Zoom Developer.

Les entreprises ayant bénéficié du Zoom Apps Fund créent des solutions qui amélioreront fondamentalement la façon dont les clients de Zoom se connectent virtuellement. Les premières sociétés du portefeuille ont créé des applications pour un large éventail de cas d’utilisation, y compris la collaboration et la productivité, la communauté et les œuvres de bienfaisance, la diversité et l’inclusion, les PeopleOps, ainsi que les jeux et le divertissement.