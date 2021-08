DataCore Software renforce son équipe de direction

août 2021 par Marc Jacob

DataCore Software annonce qu’Abhijit Dey, Directeur produits, et Gregg Machon, Vice President des Ventes Ameriques, ont rejoint l’équipe de direction. Leur riche expérience dans les secteurs du stockage de données et de l’infrastructure informatique vont ainsi aider l’entreprise à répondre à la demande croissante de solutions complètes de software-defined storage pour le stockage en mode blocs, fichiers et objets.

Ces recrutements interviennent au moment où DataCore booste sa croissance et peaufine sa transformation. En effet, l’entreprise a réalisé d’importants investissements en R&D, ce qui s’est traduit par une augmentation de plus de 40 % des talents techniques ces deux dernières années, tout en modernisant ses développements et tests logiciels, avec l’ouverture d’un centre d’excellence à Bangalore, en Inde, et un nouveau bureau à Austin, Texas aux États-Unis.

L’augmentation des ressources consacrées à l’innovation permettra à l’entreprise de poursuivre le développement de son portefeuille de produits de stockage de pointe, qui comprend désormais SANsymphony, vFilO et Swarm, couvrant ainsi le stockage en mode blocs, fichiers et objets. L’année dernière, DataCore a réalisé un investissement stratégique dans MayaData, sponsor de la principale technologie de stockage attachée aux conteneurs pour Kubernetes, OpenEBS.

Malgré la pandémie, DataCore a enregistré une 12ème année consécutive de flux de trésorerie positif et une croissance à deux chiffres de ses nouveaux revenus nets. Au cours des derniers trimestres, durant lesquels l’entreprise a gagné en moyenne plus de 100 nouveaux clients nets par trimestre, avec une forte performance dans les secteurs verticaux des soins de santé, du secteur public et des fournisseurs de services Cloud (CSP).

Abhijit Dey, Responsable produits et R&D depuis plusieurs décennies, possède une solide expérience dans l’innovation de produits d’infrastructure informatique. Expert dans l’art de combiner stratégie, gestion produits et satisfaction clients, il a mis à profit son expérience du leadership pour transformer plusieurs grandes entreprises et start-up. Abhijit Dey a rejoint DataCore après avoir travaillé chez Agari, un leader dans le domaine de la cybersécurité, où il était Vice-président, Directeur de la gestion produits et de la recherche et développement. Avant Agari, Abhijit a été Vice-président de l’ingénierie chez Druva, où il a dirigé l’activité de protection des données de la société en mode SaaS. Il a également geré divers produits dans les domaines du software-defined storage, de la sauvegarde basée sur le cloud, de l’archivage, du coffre-fort d’entreprise et de l’analyse chez Veritas et Symantec Corporation.

Cadre chevronné dans le domaine des ventes et des réseaux de distribution, Gregg Machon dispose en outre d’expérience solide dans la mise en place de modèles et de programmes de vente rentables à travers le monde dans le secteur du stockage. Plus récemment, il a contribué à l’organisation mondiale des réseaux et des OEM de Qumulo et favorisé l’expansion de la société dans la région APAC grâce à son partenariat OEM avec HPE. Avant Qumulo, il a dirigé les réseaux de stockage en Amérique du Nord pour Hewlett Packard Enterprise, qu’il a rejointe lors de l’acquisition de Nimble Storage pour 1,2 milliard de dollars. Il était responsable de la stratégie globale de mise sur le marché pour l’ensemble du réseau de la marque afin de maximiser les ventes et la satisfaction clients. Avant de rejoindre HPE et Nimble Storage, Gregg Machon était directeur des réseaux de distribution mondiaux chez SolidFire. Il a également occupé des postes de direction chez NetApp, Isilon et EMC.

Le portefeuille primé de solutions software-defined storage de DataCore comprend :

• DataCore™ SANsymphony™, logiciel de stockage en mode blocs, qui permet aux utilisateurs d’automatiser et de gérer de manière centralisée le provisionnement de la capacité et le placement des données dans divers environnements de stockage, en offrant les avantages de l’indépendance matérielle, la flexibilité, la disponibilité, des performances et économies de coûts et de temps ;

• Le logiciel de stockage objet DataCore™ Swarm, conçu de A à Z pour gérer en toute sécurité des milliards de fichiers et des pétaoctets d’informations. Swarm constitue une base pour le stockage, l’accès et l’analyse des données à l’échelle hyperscale, tout en garantissant l’intégrité des données et éliminant les dépendances matérielles ;

• Le logiciel vFilO™, une technologie de virtualisation du stockage distribué de fichiers et d’objets de nouvelle génération, conçue uniquement pour aider les entreprises à organiser, optimiser et contrôler de grands volumes de données dispersées sur site et dans le Cloud. Ce logiciel simplifie l’accès partagé, le contrôle et la protection des systèmes de fichiers distribués tout en maximisant l’efficacité et sans surcoût.