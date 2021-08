Vertiv signe un accord de distribution avec Ingram Micro couvrant les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord

Vertiv annonce un accord de distribution avec Ingram Micro, leader mondial de la distribution de solutions, produits et services IT.

Par cette annonce, Ingram Micro bénéficiera d’un accès à la gamme étendue de produits edge-ready et au Programme de partenariat primé de Vertiv (VPP) (https://bit.ly/3jrETqq), constituant ainsi une passerelle pour le portefeuille complet de technologies et services IT de Vertiv incluant les PDU en rack Geist™, les onduleurs Liebert®, les systèmes de refroidissement en rack Liebert®, ainsi que les logiciels et services dédiés aux partenaires dans les pays suivants : Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Oman, Bahrain, Kuwait, Qatar, Yemen, Liban, Jordanie, Iraq, Afghanistan, Maroc, Algérie et Tunisie.

Cet accord de distribution permettra aux consommateurs d’accéder à des solutions de support aux normes les plus élevées à une époque où la digitalisation, la 5G, l’IoT et bien d’autres tendances stimulent la croissance allant des data centers d’entreprise jusqu’au réseau edge.