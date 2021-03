XMCO obtient la qualification PASSI

mars 2021 par Marc Jacob

XMCO, cabinet de conseil en cybersécurité, confirme la qualité de ses services en obtenant la qualification PASSI.

Délivrée par un organisme indépendant sous contrôle de l’Agence Nationale de Sécurité et des Systèmes d’Information (ANSSI), cette qualification atteste du niveau d’exigence et d’expertise des équipes du cabinet XMCO pour ses analyses, ses évaluations et son accompagnement en matière de cybersécurité.