Vertiv améliore son programme channel

mars 2021 par Marc Jacob

Vertiv annonce des améliorations et des nouveautés au Programme Partenaires Vertiv afin d’élargir le champ d’accès aux décideurs informatiques et de proposer une expérience enrichie aux partenaires et clients. L’investissement dans le programme partenaire inclut une nouvelle approche channel et un nouveau système de gestion des relations avec les partenaires leur permettant de collaborer avec Vertiv pour les deal registrations, les outils de configuration et tout ce dont ils pourraient avoir besoin pour engager, gérer ou réaliser un projet avec le fournisseur. Ces améliorations font partie de l’investissement continu de Vertiv dans les ressources humaines et financières afin de mieux servir les partenaires channel et leurs clients.

Vertiv s’appuie sur son équipe channel expérimentée, son portefeuille de produits étendu et ses nouveaux outils pour simplifier les interactions avec les partenaires et accélérer encore la croissance du programme channel. Les outils du programme donnent aux partenaires un accès simplifié à un portefeuille de produits élargi, largement axé sur les solutions de baies intégrées, avec un nouveau configurateur qui permet aux partenaires de construire des solutions complètes avec les équipements d’infrastructure de Vertiv™, simplifiant ainsi ce processus et réduisant les délais pour leurs clients. Giordano Albertazzi, président de Vertiv en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), pilote la coordination mondiale en collaboration avec les présidents régionaux et leurs organisations channel.

Vertiv propose un large éventail d’applications pour les datacenters, le Edge, les télécommunications et d’autres applications critiques. En 2020, les nouveautés produits commercialisés dans la région EMEA incluaient des onduleurs monophasés à haut rendement tels que Vertiv™ Liebert® GXT5, et l’onduleur line interactive Vertiv™ Edge , le bandeau de prises en rack polyvalent, Vertiv™ Geist™ UPDU, et Vertiv™ Avocent® et Vertiv™ Cybex® des appareils de gestion IT qui répondent aux problèmes de sécurité et de gestion à distance. L’élargissement du portefeuille est prévu pour 2021.