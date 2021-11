Women4Cyber s’investit et lance une invitation à s’engager autour de la féminisation des métiers de la cybersécurité

novembre 2021 par Marc Jacob

Pour Women4Cyber France, « Trois enjeux majeurs se détachent lorsque l’on parle de féminisation de la filière cybersécurité :

L’enjeu sociétal. La cybersécurité est une filière en pleine expansion. C’est un secteur qui ne cesse de recruter mais qui est en manque de talents. Comment ne pas laisser la moitié de la population de côté ?

L’enjeu de formation. Comment attirer les jeunes filles vers les filières de formation cyber ? Comment orienter les femmes vers des reconversions en cybersécurité ? Tout cela dans l’objectif d’augmenter et de féminiser le vivier des talents à recruter.

L’enjeu de résilience. La diversité permet d’enrichir les points de vue. Regarder une attaque cyber sous différents angles ne facilite-t-il pas une analyse plus complète, plus subtile qui permettra une remédiation plus rapide et plus efficace ? »

A cela vient s’ajouter un enjeu de souveraineté et de compétitivité. Valeria Faure-Muntian, Présidente de Women4Cyber France précise : « Si l’on n’arrive pas à recruter en France, nous risquons de passer à côté de certaines innovations stratégiques que nous ne pourrons développer faute de main d’œuvre. Nous prenons également le risque de devoir recruter à l’étranger pour une filière aux enjeux particulièrement sensibles ou encore de devoir acquérir des solutions étrangères. »

Women4Cyber France signe un acte fort en invitant toutes les femmes et les hommes qui souhaitent s’engager pour promouvoir les femmes dans les métiers de la cyber et la cyber auprès des femmes, à une réunion d’information le 16 décembre de 9h à 11h à l’Assemblée nationale. Pour s’inscrire : contact@women4cyber.fr