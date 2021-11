Scality ARTESCA certifié conforme au programme « Veeam Ready Object with Immutability »

novembre 2021 par Marc Jacob

Scality a annoncé que sa solution de stockage objets ARTESCA est certifiée « Veeam Ready Object with Immutability ». Grâce à cette certification, les produits ARTESCA et RING bénéficient désormais d’une protection contre les ransomware.

Le nombre de ransomware a atteint des records en 2021, aucun secteur n’a été épargné et aucun signe de ralentissement n’a été constaté. Les analystes de Gartner prévoient qu’en 2025, plus de 75 % des services informatiques seront confrontés à une ou plusieurs attaques. Les responsables de l’infrastructure et des opérations chargés de la protection des données doivent évaluer les nouvelles fonctionnalités de protection contre les ransomware comme conditions préalables essentielles au choix des plates-formes de sauvegarde.

Scality propose désormais une protection contre les ransomware grâce à la fonction robuste d’immuabilité des données à travers ses solutions ARTESCA et RING, offrant ainsi aux clients le soutien dont ils ont besoin pour protéger leurs données. Validés conformes au programme Veeam Ready Object with Immutability, les produits RING et ARTESCA de Scality fournissent des données de sauvegarde inviolables et isolées qui restent à l’abri des ransomware, offrant ainsi un processus de récupération robuste et rapide en cas d’attaque.

Les solutions pré-validées permettent aux clients de commencer à petite échelle, avec un seul nœud, et de s’adapter pour prendre en charge des exaoctets. Pour les partenaires de distribution, la certification ARTESCA offre davantage d’opportunités pour fournir une solution éprouvée et reproductible à une gamme très large d’utilisateurs finaux.