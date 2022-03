Wildix conclut le 2022 UC&C Summit et renforce sa place dans le Gartner® Magic Quadrant™

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Lors de la 4e édition de l’UC&C Summit, événement annuel rassemblant tous les Managed Service Providers (Fournisseurs de Services Gérés), Wildix a annoncé la mise sur le marché de nouvelles technologies audacieuses et a présenté son nouvel écosystème de partenaires : les MSP.

Pionnier des technologies UC&C Summit, Wildix - fournisseur de solutions de communications unifiées destinées aux ventes - a poursuivi son développement et propose aujourd’hui des outils de communication positionnés de façon efficace et reconnus auprès des acteurs du marché. En effet, son nouveau positionnement dans le Gartner® Magic Quadrant™ signifie que Wildix est à présent une marque monétisable, officiellement positionnée parmi les leaders mondiaux de l’UCaaS.

Des annonces qui marquent un virage historique pour Wildix

Cette double annonce souligne la pertinence technologique de Wildix. En effet, les intervenant de l’UC&C Summit ont pu confirmer que la valeur de la marque était en nette augmentation, donnant aux MSP partenaires une raison supplémentaire de s’appuyer sur les solutions et le positionnement de l’entreprise sur le marché des communications unifiées.

Une telle approche commerciale est d’autant plus importante en raison de la menace accrue des « Vampire Vendors » - le terme repris par Wildix pour définir les marques UC&C qui coopèrent avec les MSP locaux uniquement dans le but de prendre le contrôle des bases de clients existantes et les exploiter dans leurs propres intérêts - en concurrence sur le marché.

Avant la fin du Summit, les MSP Wildix ont été mis en avant lors d’un instant spécial récompensant les dix partenaires plus performants du quatrième trimestre 2021 et de l’année précédente dans son ensemble. Des prix en espèces ont accompagné ces annonces, soulignant l’engagement de Wildix envers la croissance et le succès du Channel.

Pour ce qui est du Gartner® Magic Quadrant™, Wildix a été positionné en tant que Niche Players.

Des solutions à la pointe de la technologie

Dès lors, des nouveaux systèmes de solutions comprenant des capacités améliorées pour la communication avec les clients, comme le suivi des acheteurs potentiels et l’analyse des conversations avec les clients grâce à l’IA, vont être commercialisés. L’occasion de mettre en avant les systèmes de communications WMS5 et le nouveau venue WMS6, sur lesquels Wildix compte s’appuyer à l’avenir.

Mais aussi, x-hoppers, spécialement conçue pour augmenter les ventes en magasin. Composé d’écouteurs sans fil et d’un système de communication basé sur le Cloud, x-hoppers met les employés du magasin sur un canal vocal unique pour une assistance instantanée ou des alertes à leurs collègues, ou même pour une utilisation comme centre d’appels en magasin. Le système prend également en charge les stations d’appel à QR code, qui permettent aux clients de demander une assistance en personne en scannant simplement un produit avec leur smartphone.

Wildix pronne une approche qualitative et spécialisée de la part des MSP, chargés de proposer la bonne solution aux bons clients. Leurs activités vont à présent être encadrées par un nouveau canal de ventes qui a toutes les raisons de prospérer et de s’étendre grâce à la nouvelle visibilité apportée par le Gartner® Magic Quadrant™. En effet, ce placement les élève au rang de partenaires officiels du fournisseur européen numéro un sur la marché international.