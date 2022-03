Alibaba Cloud nommé leader des plateformes de conteneurs dans le cloud public par Forrester

mars 2022 par Marc Jacob

Alibaba Cloud, la branche data intelligence et technologie numérique d’Alibaba Group, a été nommée "Leader" dans le rapport The Forrester Wave™ Public Cloud Container Platforms Q1 2022, parmi les huit acteurs les plus importants évalués.

Reconnu pour la première fois comme un leader du secteur par Forrester, Alibaba Cloud a également obtenu le score le plus élevé parmi tous les fournisseurs évalués dans la catégorie de l’offre actuelle. Les critères évalués sont l’expérience de la plateforme, le développement d’applications cloud-natives, l’exécution et les registres des conteneurs, les opérations de la plateforme et l’infrastructure de la plateforme.

Le rapport a souligné qu’Alibaba Cloud offre désormais des services de conteneurs sur six continents et contribue durablement à la communauté cloud-native open-source mondiale avec sept projets de bac à sable de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Le rapport a également reconnu que plus de 90 % des applications d’Alibaba Group fonctionnent sur les services de conteneurs d’Alibaba Cloud, ce qui a permis à l’entreprise d’exceller dans le développement de services cloud-natifs pour les clients qui cherchent à numériser leurs entreprises.

« Alibaba Cloud convient parfaitement aux entreprises mondiales qui ciblent les marchés de la Chine et de l’Asie-Pacifique ou aux entreprises locales qui se rendent à l’étranger et recherchent des capacités cloud-natives complètes permettant d’assurer la transformation numérique et disposant d’expériences reconnues », écrit Forrester dans son rapport.

En tant que fournisseur de cloud d’Alibaba Group, Alibaba Cloud contribue chaque année au plus grand festival de shopping du monde, le 11.11. En 2021, l’utilisation de technologies 100 % cloud-natives a permis de réduire les ressources informatiques de 50 % pour chaque tranche de 10 000 transactions par rapport à l’année précédente.

En avril dernier, Alibaba Cloud a été désigné comme un leader de la Fonction en tant que service (FaaS) dans le rapport The Forrester Wave™ : Function-As-A-Service Platforms, Q1 2021.

Méthodologie : Forrester Wave™ a utilisé un cadre d’évaluation à 29 critères pour identifier les fournisseurs de plateformes de conteneurs dans le cloud public présentant des antécédents d’excellence en matière d’accélération du développement d’applications cloud-natives via des services préconstruits et l’automatisation, permettant des opérations de plateforme automatisées dans des environnements distribués et créant de la valeur pour l’entreprise via des places de marché cloud-natives et des écosystèmes de partenaires.