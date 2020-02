Western Digital Corp. annonce un nouveau produit Western Digital® iNAND® MC EU521

février 2020 par Marc Jacob

Le lecteur flash intégré Western Digital iNAND MC EU521 permet aux développeurs mobiles de profiter pleinement de la bande passante d’interface élevée UFS 3.1 (Gear 4 /2 Lanes) ainsi que de la mise en cache NAND SLC (single-level cell). Il offre également une vitesse d’écriture séquentielle allant jusqu’à 800 MB/s * pour procurer une meilleure expérience utilisateur pour des applications telles que le téléchargement de médias 4K et 8K, les transferts de fichiers volumineux à partir du cloud et les jeux. L’iNAND EU521 sera disponible en mars 2020 dans des capacités de 128 Go ** et 256 Go.