CHERRY SECURE BOARD 1.0 : Clavier sécurisé avec cryptage des données, terminal de cartes à puce et RF/NFC intégrés

février 2020 par Marc Jacob

Le SECURE BOARD 1.0 intègre un terminal pour cartes à puce PC/SC et cartes/balises à interface RF/NFC. Le terminal de classe 2 permet la lecture et l’écriture de cartes conformes aux normes ISO 7816 et ISO 14443 A/B. L’entrée sécurisée du code PIN s’effectue sur le pavé numérique.

Un mode sécurisé grâce à l’authentification et au chiffrement

Le mode sécurisé passe le clavier sur un profil sécurisé pour une tranquillité d’esprit accrue : l’authenticité du clavier est vérifiée par un certificat et la transmission des clés est chifrée. Il est donc impossible pour les keyloggers d’accéder aux données. Les « attaques par Bad USB » sont également éradiquées grâce au blocage du canal de clavier standard. Les périphériques USB reconnus par le système comme "claviers" ne peuvent plus injecter de code non autorisé. Le mode sécurisé est particulièrement utile pour les clients légers qui prennent en charge cette fonctionnalité.

Une solution compacte et ergonomique avec un terminal intégré

Le nouveau CHERRY SECURE BOARD 1.0 combine un clavier de bureau fiable avec un lecteur de cartes sécurisé, éliminant ainsi le besoin d’utiliser des terminaux supplémentaires. Point positif : l’utilisateur garde toujours à l’œil sa carte et le terminal. Grâce à la gravure au laser, le SECURE BOARD 1.0 bénéficie d’un marquage résistant à l’abrasion, de quoi prévenir pour les années à venir l’usure due à une utilisation intensive.

Le clavier offre un design plat et ergonomique conforme aux normes allemandes BGI-650 pour les postes de travail et a reçu le label « Blue Angel » qui garantit que le produit est respectueux de l’environnement et durable. Enfin, le SECURE BOARD 1.0 est conforme à la norme FIPS-201.

Le SECURE BOARD 1.0 est dès à présent disponible au prix public conseillé de 69,99€ TTC.