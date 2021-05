Westcon-Comstor signe un partenariat avec Anomali

mai 2021 par Marc Jacob

Avec plus de 1500 clients, dont un grand nombre de sociétés au classement Fortune 500 et de grandes organisations gouvernementales et de défense, Anomali est devenue la principale plateforme mondiale de partage des menaces pour les ISAC (centres de partage et d’analyse de l’information), les CERT (organisations de partage et d’analyse de l’information), les groupes industriels, les holdings et autres communautés de partage de renseignements sur les menaces. La société compte un certain nombre de marques de premier plan parmi ses partenaires, notamment Crowdstrike, Palo Alto Networks, Check Point, Sumo Logic, Broadcom et Infoblox.

Les solutions d’Anomali - notamment ThreatStream®, Match™ et Lens™ - améliorent la visibilité sur les menaces, automatisent le traitement et la détection et accélèrent les investigations, les interventions et la résolution. Grâce à l’offre d’Anomali, les entreprises peuvent automatiser l’ensemble de leurs renseignements sur les menaces sous une seule et même plateforme pour permettre des mesures de défense proactives, en réduisant les risques de sécurité, en augmentant l’efficacité des SOC de 58 % et en assurant un retour sur investissement estimé à 233 % en moins d’un an.