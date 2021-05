Veeam annonce les vainqueurs des ProPartners Awards 2020 en France

mai 2021 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce la liste des vainqueurs des Veeam Partner Awards 2020 en France, dévoilée à l’occasion de l’évènement en ligne Partner Summit. Cette cérémonie annuelle célèbre la réussite et l’engagement des Veeam Value-Added Resellers (VVAR) et des Veeam Cloud & Service Providers (VCSP) du programme ProPartner, qui ont su offrir à leurs clients un accompagnement et une expertise de qualité en les aidant à surmonter les défis liés à l’accélération de la transformation numérique, tout en répondant à leurs besoins de plus en plus complexes. Ces partenaires ont su tirer parti de la gestion des données dans le cloud pour protéger les données de leurs clients et les rendre disponibles à tout moment.

Lors de cet évènement virtuel, les membres suivants du programme Veeam ProPartners et VCSP ont été récompensés pour leur performance en 2020.

• Projet le plus significatif ("Most Significant Project") : AntemetA

• Partenaire le plus actif ("Most Active Partner") : Axians

• Meilleur partenaire VCSP ("Best VCSP Partner") : Blue

• Meilleur partenaire en matière de marketing ("Best Marketing Partner") : Tech Data

• Partenaire affichant la plus forte croissance ("Best Growth Partner of the Year") : Computacenter France

Le réseau ProPartner de Veeam est un écosystème robuste et en constante évolution, composé de partenaires internationaux qui collaborent directement et indirectement les uns avec les autres pour concevoir, commercialiser et vendre des services et des solutions alimentés par les technologies Veeam. Les partenaires ProPartner VVAR et VCSP ont accès à des programmes, des outils et des ressources sur mesure, conçus pour leur permettre de maximiser leurs bénéfices et de développer leur activité suivant les modèles et les objectifs définis par leurs entreprises.